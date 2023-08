Serviços públicos têm horário de funcionamento alterado durante jogo da Seleção Feminina

Em razão dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol, na Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia, o Governo do Estado emitiu o Decreto nº 357, de 20 de junho de 2023, que dá ponto facultativo durante o horário das partidas. Nesta quarta, 2, a Seleção enfrenta a Jamaica, no estádio Melbourne Rectangular, em Melbourne, às 7 horas (horário de Brasília), na última rodada do Grupo F.

Pelo Decreto, nos dias em que os jogos da Seleção começarem às 7h, o expediente se inicia às 11h (horário de Brasília). Já nos dias em que as meninas forem a campo às 8h, a jornada começa às 12h. A decisão segue orientação do Governo Federal. Esta é a primeira vez que partidas femininas de futebol terão incentivo por meio de flexibilização da jornada de trabalho. Serviços essenciais, como Samu 192 e Corpo de Bombeiros, não terão o horário de atendimento alterado.

A competição teve início em 20 de julho e segue até 20 de agosto. O Brasil já enfrentou o Panamá e a França nesta primeira fase do campeonato.

Confira os horários dos principais órgãos:

Ceac – Os Centros de Atendimento ao Cidadão (Ceacs) dos shoppings Riomar e Parque Shopping funcionarão das 11h às 18h. Já os demais das 11h às 13h.

Segurança – As unidades policiais seguem o ponto facultativo, ou seja, iniciam as atividades às 11h nesta quarta. As Delegacias de Polícia seguem o sistema de plantão. Serviços de emergência, como Corpo de Bombeiros e Polícia Militar funcionam normalmente.

Bancos – O expediente bancário segue as orientações da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e o atendimento ao público no Banese, nesta quarta-feira, 2, será das 10h às 16h. De acordo com a Febraban, nos dias em que as partidas iniciam às 8h, as agências devem abrir uma hora mais tarde (às 11h) e também devem fechar uma hora mais tarde (às 17h).

Assistência Social (Seasc) – As atividades da Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasc) nesta quarta iniciam às 11h. Fica definido que o atendimento no RG Inclusivo será das 11h às 18h.

Educação (Seduc) – As aulas na rede estadual de ensino seguem o período de férias, mas as atividades administrativas na Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) seguem sem alteração de horário.

Ipesaúde – O Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde) abre às 11h nesta quarta. As Urgências da autarquia funcionam normalmente.

SergipePrevidência – O expediente começa às 11h e encerra às 17h.

Saúde – Os horários de funcionamento dos equipamentos da Saúde nesta quarta-feira, 2, ficaram definidos da seguinte forma:

– Huse funcionará normalmente. A área administrativa terá folga na hora do jogo. Os atendimentos aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) permanecem inalterados.

– CER IV começa todos os atendimentos a partir das 11h.

– O Hospital da Criança mantém o atendimento em horário normal.

– As unidades assistenciais da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes funcionarão das 11 horas às 17h.

– O Banco de Leite Humano Marly Sarney, o Ambulatório de Acompanhamento Maria Creuza Brito de Figueiredo e o Centro Especializado no Atendimento Infanto Juvenil (Crai*) param suas atividades e retornam com o funcionamento regular das 11h às 17h.

– Hemose funcionará em horário normal, das 7h30 às 17h.

– O Case (Centro de Atenção à Saúde de Sergipe) informa que haverá alteração no horário de funcionamento da unidade nesta quarta-feira, 2, e por isso a distribuição de senhas para os usuários acontecerá das 11h às 14h.

*A orientação para as pessoas que venham a precisar dos serviços de urgência e emergência ofertados pelo Crai é que o atendimento começa às 11h.

Foto: Assessoria / CBF / Arquivo