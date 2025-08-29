Servidor aposentado do município de Aracaju completa 100 anos e relembra trajetória profissional

O senhor Etelvino Santos é um idoso tranquilo, cuja principal característica é a paz que transmite e compartilha com seus familiares. Nesta sexta-feira, 29 de agosto, ele completa 100 anos de idade, com a satisfação de ter contribuído para o serviço público durante 11 anos, quando esteve lotado na antiga Secretaria de Obras de Aracaju, entre 1984 e 1995.

A prefeita Emília Corrêa fez uma visita especial ao senhor Etelvino, que comemorou um século de vida rodeado pela família. O encontro foi marcado por carinho, respeito e gratidão à trajetória de um homem forte, que, mesmo diante das adversidades, manteve a serenidade.

“Estar aqui hoje, na casa do senhor Etelvino, uma pessoa que é exemplo de vida, com saúde e lucidez, é uma verdadeira alegria. Poder participar deste momento que celebra um século de histórias e experiências é uma honra. Que Deus continue abençoando sua vida com saúde e paz. O senhor é um exemplo que deve ser seguido por todo pai e provedor de família”, destacou a gestora do município de Aracaju.

Natural do município de Riachuelo, seu Etelvino guarda muitas lembranças do início da sua vida profissional, em empresa especializada no cultivo de cana-de-açúcar. “Foi meu primeiro trabalho, eu tinha 18 anos e trabalhei no canavial, cortando cana que ia para a usina”, recorda, com saudade.

Viúvo, foi casado com Maria Augusta dos Santos durante 45 anos, união da qual nasceram oito filhos: seis mulheres e dois homens. Em 1980, a família decidiu se mudar para Aracaju, onde ele trabalhou na construção civil.

Aos 59 anos, ele foi efetivado como servidor público do município de Aracaju, em 1º de agosto de 1984, sendo lotado na Secretaria de Obras, onde exerceu a função de trabalhador braçal. Em abril de 1989, o servidor foi colocado à disposição do Ministério do Exército para atuar no 28º Batalhão de Caçadores (28 BC), instituição onde permaneceu até a aposentadoria, em 24 de outubro de 1995, aos 70 anos de idade.

Segundo sua filha Maria José dos Santos, 64 anos, o período em que o pai trabalhou no 28 BC foi o mais feliz de sua trajetória profissional, pois ele sempre foi muito querido. “Meu pai sempre teve esse jeitão calado, mas era um amigo verdadeiro, alegre e prestativo. Quando ele saiu do quartel, recebeu uma placa em homenagem aos anos de serviço dedicados ao Exército”, relatou.

A filha mais nova, Mércia Maria dos Santos, 51 anos, destacou a paciência como a maior virtude do pai. Conforme relembra, na infância ele era o conciliador das travessuras dos filhos. “Minha mãe colocava a gente em ordem, mas era meu pai quem, com seu jeito tranquilo, conversava conosco”, contou.

Atualmente, o aposentado Etelvino Santos reside no conjunto Eduardo Gomes, cercado pelo carinho dos filhos, 15 netos e 17 bisnetos. Entre eles, a neta Maria Alice Santos Andrade, 19 anos, acadêmica de Direito na Uninassau e de Pedagogia na Universidade Federal de Sergipe (UFS), tem um papel especial nos cuidados com o avô.

Dedicada, Maria Alice acompanha de perto as necessidades do patriarca, cuidando dos documentos para renovação de benefícios e auxiliando as tias nas consultas e exames médicos. “Tenho muito orgulho do meu avô, de sua história de vida e de tudo o que ele fez para manter nossa família unida, sempre com calma e zelo. Ele é meu avô e meu pai”, declarou, emocionada.

Para Maria Alice, celebrar os 100 anos de Etelvino é um privilégio. “Meu avô transmite uma emoção muito grande para todos nós. Hoje, pela idade avançada, às vezes demora a reconhecer as pessoas, mas quando lembra, demonstra uma alegria imensa pela visita”, contou a neta orgulhosa.

Foto: Ascom/Ajuprev