Servidor do MPT-SE lança livro sobre a exploração do trabalho infantil

“Combate à Exploração do trabalho infantil no Estado Brasileiro: Uma análise da atuação do Ministério Público do Trabalho”. Este é o tema do livro lançado pelo servidor do Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE), Brenno Menezes. Resultado de sua dissertação de Mestrado em Direitos Humanos, na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), a obra traz um panorama nacional do trabalho infantil, com foco na atuação do MPT. “A inspiração para o tema surgiu com as minhas atividades no MPT, onde ingressei em 2019, A partir do primeiro caso de trabalho infantil que tive contato, quando era lotado na Regional de Rondônia. Foi um cenário que me chamou a atenção e despertou minha curiosidade. Decidi me aprofundar sobre a atuação do MPT, por meio da Coordenadoria Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e de Promoção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes (Coordinfância), em âmbito nacional”, explicou o servidor.

A obra destaca a atuação do MPT com a instauração de inquéritos civis, ajuizamento de Ações Civis Públicas e medidas preventivas e educacionais, no combate ao trabalho infantil. “A minha pesquisa é interdisciplinar. Além do Direito, tem base na Sociologia, Serviço Social e Psicologia. A obra traz dados sobre o trabalho infantil no Brasil, a queda no número de crianças e adolescentes explorados, apesar de este ainda ser um dado significativo, e o protagonismo do MPT no combate a essa chaga social”, afirmou.

Desafios

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) 2024 do IBGE, divulgados no último mês de setembro, apontam que houve um ligeiro aumento (+2,1%, em comparação a 2023) no contingente de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, atingindo 1,6 milhão de pessoas (de 5 a 17 anos de idade), o que corresponde a 4,3% da população nessa faixa etária.

Em relação às piores formas de trabalho infantil, houve uma pequena redução, atingindo 560 mil crianças e adolescentes. Este é o menor patamar da série histórica, desde 2016.

Apesar dos desafios, o servidor Brenno Menezes acredita que é, sim, possível erradicar o trabalho infantil. “Depende não só da atuação do MPT, mas também do Estado como um todo, da sociedade que, infelizmente, em grande parcela, normaliza a prática do trabalho infantil, sob a errônea alegação que é melhor estar trabalhando, do que no crime. Sabemos que o caminho correto não é esse. Políticas públicas precisam ser melhoradas e novas desenvolvidas para que a gente consiga alcançar o cenário de erradicação do trabalho infantil no Brasil”, finalizou o servidor.

Texto e foto ascom MPT