Servidor público estadual tem 60 dias para pagar a 1ª parcela do consignado no Banese

Condição especial é válida para novos contratos ou renovações realizadas até o dia 31 de dezembro de 2024.

Final de ano é sempre um período repleto de gastos extras, como renovação de matrícula escolar e preparação para as festas. E para ajudar os servidores públicos estaduais efetivos, aposentados ou pensionistas do Finanprev a cumprirem as metas e realizarem os desejos sem comprometer o orçamento familiar, o Banese oferece 60 dias de carência para o início do pagamento das parcelas de novos contratos de crédito consignado ou renovações realizadas até o dia 31 de dezembro.

Neste período, o público da campanha também poderá aproveitar as taxas reduzidas e o parcelamento do valor contratado em até 120 meses. Essa modalidade de crédito leva em consideração a margem consignável do correntista, e a solicitação está sujeita à análise e aprovação.

A contratação do crédito consignado Banese é simples e sem burocracia, e pode ser realizada através dos canais de autoatendimento do banco, como App, caixas eletrônicos e Internet Banking, ou presencialmente nos correspondentes bancários autorizados (Pontos Banese) e agências localizadas na capital e no interior do estado.

Os funcionários públicos também têm à disposição o Espaço do Servidor, um local exclusivo e com equipe de atendimento especializada, preparada para avaliar cada situação apresentada e oferecer a melhor solução financeira disponibilizada pelo banco dos sergipanos. A unidade está localizada na agência Banese Antônio Carlos Franco, em frente ao Shopping Jardins, em Aracaju.

Ascom Grupo Banese