Servidores da FUNESA decretam greve por tempo indeterminado no dia 16

Os servidores da Fundação Estadual de Saúde (Funesa), representados pelo Sindicato dos Trabalhadores na Área da Saúde do Estado de Sergipe (Sintasa) e pelo Sindicato dos Cirurgiões-Dentistas de Sergipe (Sinodonto), decidiram entrar em greve por tempo indeterminado a partir da quinta-feira, 16, diante da falta de avanços nas negociações com a direção da fundação.

A decisão foi aprovada em assembleia realizada nesta quinta-feira (9), na sede do Sintasa, após sucessivas tentativas frustradas de diálogo com a gestão. Mesmo após a paralisação de 24 horas realizada em 1º de outubro, no prédio da Funesa, as categorias afirmam que a gestão continua sem apresentar uma proposta justa que atenda às demandas dos trabalhadores.

Entre as reivindicações estão o reajuste salarial de 10%, em isonomia com os servidores estatutários — já contemplados desde agosto por projeto de lei do Governo do Estado —, o auxílio-alimentação no valor de R$ 1.000.

O início da greve será marcado por uma concentração em frente à sede da Funesa, às 7h do dia 16, com possibilidade de caminhada até a Secretaria de Estado da Saúde, na Avenida Augusto Franco. No local, será realizada uma assembleia extraordinária para definir os próximos passos do movimento. O Sintasa também irá protocolar oficialmente a deliberação da categoria junto à Funesa.

O presidente do Sintasa, Janderson Alves, destacou que a decisão pela greve é resultado do esgotamento do diálogo com o governo. “Tentamos todos os caminhos do diálogo, mas chegamos ao limite. O que os trabalhadores da Funesa pedem é justiça e respeito — nada além do que já foi garantido a outras categorias. A paralisação é uma resposta à indiferença da gestão diante das nossas pautas”, afirmou Janderson.

Com informações e foto do Sintasa