Servidores do INSS em Sergipe aderem à greve nacional

Os servidores do INSS, filiados ao SINDIPREV Sergipe, se reuniram em assembleia no dia 18, quinta-feira, às 15h, para debater a proposta do Ministério de Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) para a categoria do Seguro Social, assim como ocorre nas demais categorias.

Após quatro reuniões entre as entidades representativas e o MGI, os servidores, em assembleia, concluíram que não houve avanço nas negociações. O Governo se recusa a reconhecer a necessidade de reestruturação do Instituto e a urgente necessidade de “reconstruir” o INSS em um sentido mais amplo. O descumprimento do Acordo de Greve realizado em 2022 é um dos principais entraves entre trabalhadores e Governo, visto que o acordo homologado atende às necessidades de reestruturação pleiteadas pela categoria.

O SINDIPREV SERGIPE, comprometido com a categoria e os segurados do INSS, tem realizado uma série de atividades denunciando o descaso da administração pública com a reestruturação. Essas atividades vão desde a falta de ar-condicionado até a transformação do cargo dos servidores em Carreira Típica de Estado, para evitar que servidores sejam assediados para atender a possíveis necessidades políticas.

Diante do impasse entre Governo e trabalhadores, a categoria dos servidores do INSS em Sergipe, filiados ao SINDIPREV SERGIPE, deliberou aderir à GREVE NACIONAL DOS SERVIDORES DO INSS a partir de segunda-feira, dia 22.

“Infelizmente, vemos hoje segurados e servidores sem a condição mínima de atendimento e trabalho, prejudicando a todos nós. A falta de uma visão administrativa de reestruturação não nos deixa outra solução”, comentou Deivid Christian, Coordenador Geral do SINDIPREV SERGIPE.

O SINDIPREV SERGIPE lamenta a falta de sensibilidade do Governo e convoca entidades representativas, movimentos populares, imprensa e segurados do INSS a se engajarem na luta pela reconstrução do INSS, a maior seguradora da América Latina e uma das maiores do mundo.

Por: José Alfredo C Freitas

SINDIPREV/SE