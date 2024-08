Servidores do INSS encerram greve após mais de um mês de paralisação

O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social (Sindiprev-SE) informou na manha desta sexta-feira (30) que os servidores técnicos-previdenciários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Sergipe decidiram encerrar a greve após mais de um mês de paralisação.

O Sindiprev-SE diz que a decisão foi tomada em assembleia da categoria realizada nesta quinta-feira (29).

Os detalhes do Acordo e cenário nacional da Greve foram discorridos pelo Coordenador e membro da Mesa Nacional de Negociação CNTSS, Deivid Christian, esclarecendo sobre os pontos conquistados e a serem conquistados nos comitês apropriados.

A assembleia, aproximadamente 70 servidores, debateram sobre os motivos da assinatura de apenas uma entidade e sobre o baixo índice de adesão de vários estados, num clima de desmotivação na queda de braço com o Governo. Sergipe, com índice de adesão em quase 70%, mais uma vez mostrou o seu compromisso com a unidade e luta em qualquer cenário ou Governo, tendo em vista que a categoria também atingiu quase o mesmo índice na greve 2022.

Com informações do Sindiprev-SE