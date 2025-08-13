Servidores do município de Aracaju participam de oficina sobre aposentadoria

A oficina “Caminhos da Vida” segue com palestras educativas voltadas à promoção de informações para servidores municipais de Aracaju que estão próximos da aposentadoria. A iniciativa é realizada pelo Instituto de Previdência do Município de Aracaju (AjuPrev), por meio do Núcleo Psicossocial, e teve início na primeira semana de agosto, com a proposta de abrir 15 turmas até o final deste ano.

Nesta quarta-feira, 13, um grupo de servidores participou de mais uma rodada de encontros, que abordou temas como Educação Previdenciária e Jurídica, além da importância das redes de apoio formais e efetivas.

Para a auxiliar de enfermagem da Unidade de Saúde Edezio Vieira de Melo, Isabel Cristina Oliveira da Silva, a experiência tem sido muito positiva. “Pelo tempo que tenho de prefeitura nunca existiu isso e eu tô gostando bastante. Essa é uma experiência ótima, com informações que eu não sabia e que o servidor precisa conhecer para ter uma aposentadoria mais tranquila”, afirmou.

O servidor do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Marcos Antônio Matos dos Santos, também destacou a relevância do conteúdo. “Superou minhas expectativas. Pelas informações, está sendo um aprendizado maravilhoso, que está desenvolvendo minha mente para quando eu for me aposentar”, comentou.

Angélica Maria da Silva, que também é da SMS, reforçou as palavras dos colegas de oficina. “Espero aqui ter informações úteis para quando decidir me aposentar. Esta é a primeira vez que vejo uma ação dessa voltada para o servidor público, e está sendo muito bom paraticipar”.

Durante as aulas, os servidores recebem orientações sobre os diferentes tipos de aposentadoria, legislação vigente e preparação emocional para essa nova fase da vida profissional. De acordo com o coordenador do Núcleo Psicossocial do AjuPrev, Wagner Mendonça, o objetivo é oferecer uma preparação completa. “Ao longo das aulas abordamos hábitos de qualidade de vida, direitos e deveres do aposentado, quando é necessário acionar um advogado, redes de apoio, família, serviços de proteção e educação financeira. Tudo isso para que os servidores estejam bem informados sobre os processos que envolvem a aposentadoria”, destacou.

Ação educativa

A oficina é destinada a servidores de todas as secretarias, autarquias e fundações da Prefeitura de Aracaju. Os encontros acontecem semanalmente, às segundas e quartas-feiras, e são conduzidos por uma equipe multidisciplinar formada por advogada previdenciária, psicólogos, assistente social e enfermeiro.

