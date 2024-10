Servidores públicos celebram seu dia nesta segunda-feira, 28

Nesta segunda-feira, 28, é comemorado o Dia do Servidor Público. A data foi instituída pela Lei Nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e busca valorizar estes trabalhadores que se dedicam à promoção da cidadania e fortalecimento da democracia.

Estes profissionais garantem o acesso dos brasileiros aos seus direitos nos atendimentos em órgãos públicos nos municípios, estados e nos órgãos do Governo Federal. Para assumir os cargos, os servidores são submetidos a provas em concursos públicos e precisam ser aprovados.

Por este motivo, têm uma série de direitos e deveres. A comemoração do Dia do Servidor Público nasceu da legislação criada nesta data, no ano de 1939, para reger os direitos e deveres dos trabalhadores, o Decreto-Lei Nº 1.713, de 28 de outubro de 1939, assinado pelo então presidente Getúlio Vargas.

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado Jeferson Andrade, felicitou a todos os trabalhadores que se dedicam a oferecer o melhor serviço público s toda a população. Ele destacou a importância destes servidores.

“Parabéns a todos os servidores da Alese, vocês são a força que impulsiona nosso trabalho em prol do povo sergipano”, declarou o presidente.

A coordenadora geral da Agência de Notícias Alese, Stephanie Macêdo afirmou que a função do servidor é garantir que o serviço público seja realizado de forma democrática para toda a sociedade. A Agência é a responsável pelas informações divulgadas no site oficial e nas redes sociais da Casa Legislativa.

“Ser servidora pública é carregar o compromisso diário de conectar as ações do poder público com a sociedade. A comunicação pública é a ponte que garante transparência e proximidade, assegurando que a informação chegue com clareza e responsabilidade. No meu papel como coordenadora geral da Agência de Notícias da Alese, valorizo cada oportunidade de fazer essa conexão e de fortalecer a relação entre a Assembleia Legislativa e a população sergipana”, falou Stephanie Macêdo.

Fotos: Jadilson Simões

Por Wênia Bandeira