SES divulga balanço dos festejos juninos no Arraiá do Povo e Vila do Forró

Ao longo do mês de junho, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) garantiu assistência no Arraiá do Povo e na Vila do Forró, por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe), da Vigilância Sanitária Estadual e do Programa IST/Aids. As equipes orientaram os forrozeiros e o Samu 192 Sergipe realizou mais de 800 atendimentos, com média de 32 por noite.

O programa IST/Aids participou da festa com o ‘Estande da prevenção’ com orientações aos forrozeiros e disponibilização de quase 60 mil preservativos. Houve ainda a oferta de testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C, na unidade móvel ‘Fique Sabendo’. Durante o mês de junho foram realizadas 492 testagens na Vila do Forró, com a detecção de reagentes para HIV, sífilis e hepatite B, onde foram direcionados para a unidade de saúde.

Das 492 testagens, que foram realizadas durante às quintas-feiras, 12 foram reagentes para sífilis, dois para HIV e um para hepatite B. “Nós vamos continuar de terça a domingo na Vila do Forró disponibilizando preservativos masculinos, femininos, gel lubrificante e folhetos informativos para a orientação acerca da prevenção contra as infecções sexualmente transmissíveis. Nas quintas-feiras seguiremos com a oferta de testes rápidos”, contou o gerente do programa IST/Aids, Almir Santana.

Fiscalização de alimentos

Quem também permanece com o trabalho de prevenção é a Vigilância Sanitária com a fiscalização de alimentos aos comerciantes dos estabelecimentos na Vila do Forró. Durante o mês de junho, foram fiscalizados restaurantes, food trucks, ambulantes e barracas de drinks no Arraiá do Povo e na Vila do Forró.

Foto: Ascom/ SES