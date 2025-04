SES inicia estratégia de imunização dos não vacinados contra o HPV

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) deu início à estratégia de vacinação contra o Papilomavírus Humano (HPV) nos municípios sergipanos. O objetivo é mobilizar os jovens de 15 a 19 anos que ainda não receberam a vacina contra o vírus, essencial na proteção de diversos tipos de cânceres, entre eles, o de colo uterino, vulva, vagina, ânus, orofaringe e de pênis.

Em Sergipe, a estratégia vacinal deve atingir 26.535 jovens, o que representa 15% do público-alvo do imunizante. “O Ministério da Saúde preconiza o resgate da vacinação dos jovens não vacinados em período específico. No primeiro momento, o resgate foi iniciado nos municípios de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro, que concentram um maior número de pessoas não imunizadas”, explica a gerente de Imunização da SES, Illani Paulina.

A vacina contra o HPV se mostra mais eficaz quando administrada em crianças, antes do início da atividade sexual, porque o sistema imunológico das crianças produz níveis mais elevados de anticorpos em comparação com os adultos. Isso significa que a vacinação na infância tem maior probabilidade de gerar uma resposta imunológica mais potente e duradoura. Além disso, as crianças, geralmente, não foram expostas ao HPV.

Sobre a vacina

A vacina do HPV está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos municípios sergipanos. O esquema vacinal do imunizante passou a ser dose única para meninos e meninas entre 9 e 14 anos de idade.

Foto: Ascom SES