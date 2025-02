SES REFORÇA IMPORTÂNCIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DURANTE O ACOLHIMENTO AOS NOVOS GESTORES DO SUS EM SERGIPE

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) participou, nesta quinta-feira, 13, do Seminário de Acolhimento aos novos gestores do Sistema Único de Saúde (SUS). O encontro promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems), segue até sábado, e conta com a presença dos 75 municípios sergipanos para o debate sobre o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde (APS) e o acesso qualificado dos serviços para os usuários.

Durante o primeiro dia do seminário, foram abordadas temáticas voltadas para a gestão interfederativa e governança regional, planejamento em saúde e o programa ICMS-Social, novo método de financiamento da Atenção Primária à Saúde, combate às arboviroses, saúde digital e a integração entre a Vigilância em Saúde e APS, bem como os paradigmas da regulação com atenção quaternária.

O secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, participou do encontro e destacou que o Estado está à disposição dos novos secretários municipais. “É um espaço de acolhimento para essa nova fase das administrações municipais para que possamos levar saúde na ponta para os moradores de cada município, construindo uma saúde ainda melhor para o nosso estado”, ressalta o secretário.

“É um momento ímpar, onde todos os secretários de Sergipe, dos 75 municípios, se encontram para o acolhimento. Como alguns são novos gestores, é importante que entendam o funcionamento do SUS, além dos gestores antigos que podem aproveitar o encontro para renovar seus conhecimentos e levar para administração no seu município”, explica o presidente do Cosems em Sergipe e secretário da Saúde de Siriri, Enock Ribeiro.

Cuidado priorizado

Outras temáticas foram abordadas, como a campanha ‘Mais Saúde da Família’, que tem o intuito ampliar o acesso a cuidados de saúde integral, priorizando as regiões mais vulneráveis, bem como o programa Estratégia da Saúde da Família, para a expansão, qualificação e consolidação da atenção básica.

O secretário adjunto de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde (MS), Jerzey Timóteo Ribeiro, destacou a importância do enfrentamento à mortalidade materna. “Cerca de 95% das causas relacionadas à mortalidade materna são evitáveis e por isso pedimos uma atenção maior aos municípios para que os índices sejam reduzidos cada vez mais”, frisa.

Estiveram presentes os gestores dos 75 municípios sergipanos, como é o caso da secretária municipal da saúde de Carmópolis, Angela Bezerra. Ela reforçou que o acolhimento é de grande importância para o crescimento e fortalecimento do SUS nos municípios. “Iremos entender o funcionamento do SUS para que façamos a distribuição dos serviços de saúde de forma qualificada”, ressalta.

Foto: Mário Sousa