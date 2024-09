Sesc abre exposição CUMBUCADO nesta quinta-feira, dia 19

Elementos da natureza, da cultura e do imaginário popular por Luan Dias

Nesta quinta-feira, 19/09, o Sesc lança a exposição CUMBUCADO, do artista Luan Dias. Elementos da natureza, da cultura e do imaginário popular, além dos povos originários são alguns recortes visuais que o artista utiliza nessa nova produção, aberta ao público até o dia 01/11, na Galeria de Arte Sesc – Cícero Alves dos Santos – Véio.

Luan Dias apresenta suas experiências plásticas em diferentes suportes como pintura a óleo e acrílica sobre tela, xilogravura, instalação e até mesmo os ready-mades (objetos que já existem e são apropriados e ressignificados, levando-os a novos status), formando um verdadeiro universo criativo, colorido, único e cheio de símbolos e significados, tendo ainda como plano de fundo, verdadeiras impressões digitais do território e do povo Sergipano.

“Luan formulou de maneira cuidadosa, jogos cromáticos e de palavras, que horas contrasta, outras submerge e adicionou criativamente à essa cumbuca, grandes doses de cores, formas e ritmos. Além de um generoso punhado bucólico de paisagens, dezenas de bananas, suas folhas e corações, ainda polvilhou pitadas de estrelas coletadas do mais belo céu de Sergipe e despejou esse recipiente na Galeria de Arte do Sesc, nos dando um verdadeiro “banho de tropicalidade” ao som do canto do corrupião e do cheiro de caju, completou o curador de Arte do Sesc, José Rodrigues Júnior.

O artista já participou de algumas exposições como as “Mostras Acadêmicas de Artes Visuais”, no MHS (Museu Histórico de Sergipe), a “IV Mostra FAVS: Circular Cidade 1” (Fórum de Artes Visuais de Sergipe), no Inculca, a exposição “Sergipanidades”, no MASSC (Museu de Arte Sacra de São Cristóvão), o “II Salão Serigy de Arte Contemporânea”, na Galeria Bibok, o “Salão de Artes do FASC 2023”, Galeria Vesta Viana, e a exposição “Permanências e Ressonâncias: Panorama da Gravura em Sergipe” na Galeria Álvaro Santos.

Serviço:

Exposição CUMBUCADO, artista Luan Dias

Abertura: 19/09, às 18h

Galeria de Arte Sesc- Cícero Alves dos Santos – Véio.

Rua Senador Rollemberg, 77, Bairro São José

Em cartaz até 01/11/2024, de segunda a sexta-feira, das 09h30 às 18h.

Texto e foto Maria Onias