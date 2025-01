Sesc Comércio servirá jantar nordestino e sopas a partir do mês de fevereiro

O Sesc Comércio está com uma super novidade! A unidade vai servir jantar a partir de 3 de fevereiro, de segunda a sexta-feira, das 17h às 19h. O cardápio variado terá as delícias do café nordestino, no quilo, e sopas.

O restaurante é aberto para toda a população e tem preço especial para os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e para funcionários de empresas conveniadas.

Os alimentos são escolhidos e preparados por uma equipe qualificada e supervisionados por nutricionistas. A nova opção de cardápio foca na praticidade para quem trabalha do dia inteiro e quer comer bem sem pesar no orçamento.

O Sesc Comércio fica localizado na Av. Otoniel Dórea, 464, no Centro de Aracaju. Mais informações através do telefone (79) 3512-2442.

Texto e foto Marina Fontenele