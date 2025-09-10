Sesc Cultura na Rua acontece na nesta sexta-feira, no bairro São José em Aracaju

O Projeto Sesc Cultura na Rua acontece na nesta sexta-feira, 12/09, das 16h às 20h, na Rua Senador Rollemberg, 77, em frente a Galeria de Arte Sesc, no bairro São José. A ideia é conectar arte e pessoas por meio de atividades culturais abertas ao público gratuitamente. O evento também faz parte das comemorações dos 79 anos do Sesc Nacional.

Nesta primeira edição o Sesc irá montar uma estrutura para receber o público com feira de artesanato, praça de alimentação, eco ponto sustentável para troca de embalagens recicláveis, além de apresentações artísticas da Banda Jovem, dos corais Sesc Juventudes e Sesc Nova Vida, exibição no CineSesc, contação de histórias, consulta ao acervo do BiblioSesc e encerramento da programação com o show de Sena In Cantoria.

Fotos: arquivo Sesc

Comunicação l Sesc/SE