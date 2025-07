Sesc Ler Indiaroba abre vagas para o EJA Ensino Fundamental gratuito

O Sesc Ler Indiaroba está com inscrições abertas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental. As matrículas, iniciadas em 13 de julho, poderão ser realizadas presencialmente na unidade até o dia 31 de julho.

As aulas são ministradas no turno da noite, de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h. O programa EJA do Sesc também oferece, gratuitamente, ações complementares voltadas para o desenvolvimento integral dos alunos, como aulas de hidroginástica, oficinas de música e atividades teatrais.

O Sesc Ler Indiaroba fica localizado na Rodovia Luiz Eduardo Magalhães, SE-100, no município com o mesmo nome da unidade. As matrículas poderão ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. Mais informações através do telefone (79) 3216-2778.

Texto e foto assessoria