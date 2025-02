Sesc Mesa Brasil abre credenciamento para instituições sociais de SE

O Sesc Sergipe lançou na terça-feira (11) o edital de credenciamento de instituições sociais e mediadoras que desejam participar das atividades do Programa Sesc Mesa Brasil em 2025. As inscrições podem ser realizadas ao longo de todo o ano, através do preenchimento do formulário disponível no site do Sesc Sergipe e envio dos documentos para o e-mail indicado no edital.

O processo de credenciamento é composto por diversas etapas, como análise documental e visita técnica. Após a aprovação, as instituições passam a integrar a rede de beneficiários do Sesc Mesa Brasil e a receber doações de alimentos e produtos diversos, além de capacitações para otimizar o uso dos itens recebidos.

O Mesa Brasil é uma rede nacional de solidariedade que combate a fome e o desperdício e contribui para a promoção da cidadania e a melhoria da qualidade de vida de pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Com a iniciativa, o Sesc Sergipe reforça o compromisso com a melhoria da qualidade de vida das populações mais vulneráveis do estado.

O Sesc Sergipe está sob a direção de Aparecida Farias. Os projetos desenvolvidos pelo regional contam da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros, do Departamento Nacional do Sesc, dirigido por José Carlos Cirilo e do Sistema Comércio Sergipe, presidido por Marcos Andrade.

Texto e foto Marina Fontenele