Sesc no Parque terá atividades recreativas, exames e shows gratuitos

A próxima edição do Sesc no Parque já tem data confirmada! Será no domingo, 27 de abril, das 15h às 19h, no Parque da Sementeira, localizado na Zona Sul de Aracaju. O acesso é gratuito e terá programação para toda a família!

O Sesc preparou atividades recreativas e de ginástica, com instrutores de patins e bicicleta, espaços de ciência, robótica, games, criatividade e imaginação com oficinas de artes e muito mais.

Haverá contação de histórias no BiblioSesc e presença do caminhão do Cine Sesc. E, para deixar o evento ainda mais animado, haverá aulão de ginástica e ritmos, apresentação do Coral Sesc Juventudes e show de Bartira Fraga.

No local, o Sesc Mesa Brasil fará a coleta de alimentos doados pelo público que desejar contribuir com o trabalho social que atua nas comunidades que vivem em situação de insegurança nutricional.

Exames gratuitos

Além disso, a unidade móvel do Sesc Saúde Mulher estará no local para realizar gratuitamente os exames de mamografia (50 a 69 anos) e Papanicolau (25 a 69 anos) para o rastreio e o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero.

O serviço será exclusivo para as mulheres que possuem a credencial Sesc e renda de até dois salários-mínimos por pessoa da família. Para isso, é necessário fazer o agendamento prévio através do telefone (79) 3216-2726 e apresentar, no dia do exame, originais e cópias dos documentos: credencial Sesc atualizada, RG, CPF, cartão do SUS, cartão de vacina e comprovante de residência.

Texto e foto Marina Fontenele