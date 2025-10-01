Sesc prorroga as inscrições do Sescanção 2025 – os artistas têm até 05/10

O Sesc prorrogou as inscrições para o Sescanção 2025. Os artistas interessados em participar do evento têm até o dia 05/10. A inscrição é online por meio de um formulário disponível no site da instituição (www.sesc-se.com.br).

Essa é uma oportunidade ímpar para os compositores, músicos e intérpretes da capital e do interior do estado divulgarem suas produções e trilharem o caminho profissional da música.

Nomes reconhecidos na cena musical como João Ventura, Pedro Luan, Nino Karvan, Patrícia Polayne, Sena e tantos outros, pisaram no palco do Sescanção e tiveram seus trabalhos reconhecidos em virtude da visibilidade do projeto.

O Sescanção incentiva a expressão cultural sergipana autoral, levando em consideração elementos como qualidade artística, representatividade regional, originalidade, criatividade e pesquisa.

Informações complementares relacionadas ao edital e a inscrição consultar pelos contatos (credenciamento@se.sesc.com.br) e (79) 3216-2717 (Coordenação de Cultura).

O Sescanção é uma realização do Sesc Sergipe com o apoio da Confederação Nacional do Comércio (CNC) e do Departamento Nacional do Sesc.

Sesc I Comunicação