Sesc realiza cortejo folclórico com show de Mestrinho na Fausto Cardoso

O Sesc realiza na tarde desta sexta-feira, 29/08, um Cortejo Folclórico com a participação de 20 grupos de tradição. O cortejo percorrerá as principais ruas do centro comercial de Aracaju e a sua culminância ocorrerá na Praça Fausto Cardoso, às 18h30, com o show de Mestrinho – cantor e sanfoneiro sergipano, vencedor do Grammy Latino, na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa.

O evento, promovido pelo Sesc com o apoio da Confederação Nacional do Comércio (CNC) e do Departamento Nacional do Sesc, tem o objetivo de celebrar a cultura popular e o folclore brasileiro, apresentando ao público gratuitamente as manifestações culturais existentes na capital e no interior sergipano.

Os grupos Chegança, São Gonçalo, Caceteiras, Reisado, Pastoril, Parafuso, Cacumbi, dentre outros já confirmaram presença. A concentração ocorrerá às 15h, na praça central dos mercados Tales Ferrais e Antônio Franco. O cortejo seguirá pela Rua Santa Rosa e atravessará toda extensão do calçadão da Rua João Pessoa até a Praça Fausto Cardoso. Durante o percurso, os grupos farão evolução com suas danças, ritmos, figurinos, instrumentos e indumentárias.

A iniciativa faz parte da programação da Aldeia Sesc de Artes, projeto que tem como proposta consolidar o movimento artístico sergipano, através da troca de experiências entre a pluralidade das manifestações culturais e artísticas que circulam no Estado, fortalecendo a economia criativa local e os grupos de tradição.

Sesc/SE