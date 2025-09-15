Sesc realiza credenciamento de comerciários no Shopping Jardins, em Aracaju

Atendimento acontece a partir desta segunda-feira, 15 de setembro, das 10h às 22h

De 15 a 19 de setembro, o Serviço Social do Comércio em Sergipe (Sesc-SE) promove ação de credenciamento no Shopping Jardins, em Aracaju (SE). A iniciativa é voltada, exclusivamente, para funcionários das lojas e da administração do empreendimento e trabalhadores do setor de comércio. O objetivo é cadastrar as pessoas que desejam utilizar os serviços ofertados pela entidade.

O credenciamento é gratuito e acontece no mall em frente ao hipermercado GBarbosa, das 10h às 22h. Para fazer a habilitação, basta apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira de trabalho virtual. Após o credenciamento presencial, o comerciário deverá acessar o App Sesc SE para finalizar o processo.

Com a Credencial Plena do Sesc, exclusiva para comerciários, é possível ter acesso a diversos serviços nas áreas de saúde, educação, cultura, lazer, gastronomia, turismo, dentre outras. A credencial é válida em todo o Brasil e oferece acesso aos hotéis do Sesc no país.

Foto: Divulgação – Lotti+Caldas Comunicação