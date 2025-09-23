Sesc recebe o circuito Sonora Brasil de 24 a 27 de setembro em Aracaju

O Sesc realiza de 24 a 27/09, nas Unidades da instituição, o circuito Sonora Brasil, um projeto nacional, que apresenta uma variedade de programações musicais e faz parte da proposta de desenvolvimento das artes com enfoque na valorização, na preservação e na difusão do patrimônio cultural brasileiro.

Sergipe integra o circuito com os shows de Chau do Pife & Andrea Laís (AL), Charles André e Luciane Dom (RJ), Fernado César & Tiago Nunes (DF), Fandango Mestre Zeca da Rabeca & Melina Mulazani (PR) e a apresentação de Bado & Quilomboclada e Sandra Braids (RJ).

Os shows serão abertos ao público gratuitamente e após as apresentações ocorrerão os debates com os músicos.

Nessa edição o projeto apresenta a temática “Encontros, Tempos e Territórios”, destacando o olhar, a escuta e a valorização das territorialidades, da diversidade e das memórias por meio da expressão de seus autores e intérpretes.

Composta por profissionais do Sesc, a curadoria partiu de uma representatividade das cinco regiões do país e do conceito de intergeracionalidade e diálogos entre tradição e contemporaneidade local e universal, para selecionar um grupo diverso de 20 artistas.

Programação:

Dia 24/09, às 18h30 – Sesc Itabaiana (Rua Maria Oliveira Mendonça, n° 1.651)

Chau do Pife & Andrea Laís

Charles André e Luciane Dom

Dia 25/09, às 19h – Hotel Sesc Atalaia (Av. Santos Dumont, 737)

Fernado César & Tiago Nunes

27/09, às 18h30 – Sesc Comércio (Rua Otoniel Dória, 464)

Fandango Mestre Zeca da Rabeca & Melina Mulazani

Bado & Quilomboclada e Sandra Braids

Comunicação Sesc/Se