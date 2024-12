Sesc Sergipe abre inscrições para a Colônia de Férias de Verão

Que tal aproveitar o período de férias para proporcionar diversão com atividades lúdicas e educativas para as crianças? Na Colônia de Férias Brincadeiras de Verão do Sesc é possível! Nesta edição, as atividades para as crianças de 4 a 10 anos acontecerão em janeiro nas seguintes datas e unidades: Atalaia (6 a 10), Itabaiana (13 a 17) e Socorro (20 a 24).

As atividades acontecerão das 7h30 às 16h, em turno integral, com almoço incluso. Os pais e responsáveis poderão enviar lanches para a criança ou adquirir nas lanchonetes do Sesc.

Uma equipe treinada irá promover recreação aquática, esportiva e jogos, além de oficina de pintura e campanha educativa de saúde.

As inscrições podem ser realizadas nas Centrais de Relacionamento com o Cliente do Sesc. Foram disponibilizadas 30 vagas por semana, restam poucas disponíveis, mas ainda dá tempo de garantir a participação do seu filho!

A matrícula de uma semana da Colônia de Férias é R$ 275,00 para os credenciados ao Sesc e R$ 560,00 para o público em geral e inclui um almoço por dia. Mais informações na Central de Relacionamento com o Cliente no telefone (79) 3216-2727.

Texto e foto assessoria