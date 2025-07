Sesc Sergipe disponibiliza tratamento ortodôntico para comerciários e dependentes

Sorriso alinhado e saúde bucal em dia? É possível com o serviço de ortodontia do Centro de Odontologia do Sesc. A especialidade vai além da estética e também atua na função mastigatória, na fala e na prevenção de problemas de saúde.

Estão disponíveis a avaliação ortodôntica, planejamento e instalação do aparelho, acompanhamento e manutenções mensais e retirada do aparelho e contenções. Os agendamentos podem ser feitos através do WhatsApp (79) 99809-2027 ou telefones (79) 3216-2752 / 2723.

A Clínica de Odontologia do Sesc fica localizada na Rua Dom José Thomaz, 259, Bairro São José, em Aracaju (SE). O atendimento é exclusivo para comerciários e seus dependentes que possuem a credencial Sesc.

O Sesc Sergipe está sob a direção de Aparecida Farias. O regional tem apoio da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros, do Departamento Nacional do Sesc, dirigido por José Carlos Cirilo, e do Sistema Comércio Sergipe, presidido por Marcos Andrade.

