Sesc Sergipe promove encontro sobre Escrita Criativa com autores consagrados

O Sesc Sergipe está com inscrições abertas para o Circuito de Autores do Projeto Arte da Palavra, que será realizado no dia 21 de agosto, no auditório do Sesc Comércio na Av. Otoniel Dórea, 464, no Centro de Aracaju.

Com acesso gratuito, o evento é uma oportunidade única para estudantes, pesquisadores e o público em geral mergulharem no universo da Escrita Criativa, guiados por profissionais reconhecidos nacionalmente.

A programação será mediada pelo poeta, pesquisador e jornalista Pedro Bomba e contará com a participação da escritora Tânia Souza e do jornalista e também escritor Marcelo Soares.

Serão disponibilizadas duas turmas, nos turnos manhã (8h às 10h) e tarde (14h às 16h). As vagas são limitadas! Para garantir a participação, basta preencher o formulário disponível no site do Sesc Sergipe.

Por Marina Fontenele