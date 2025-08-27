Sesc Sergipe promove oficina gratuita de Teatro de Animação

O Sesc Sergipe realizará a oficina prática de Teatro de Animação com o artista Márcio Nascimento. As aulas acontecerão de 1º a 5 de setembro, das 13h às 17h, na Galeria de Arte Sesc, localizada na Rua Senador Rollemberg, 77, no Bairro São José em Aracaju.

As inscrições são gratuitas e estão disponíveis na Central de Relacionamento com o Cliente em qualquer unidade Sesc ou no link (https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=DUIls5gB1EKDaoYC_jOk8dL2db75iS5LnGswLuplw6pUQlZENksyT1Y0M0FTSFdKMzlZTENRRUpGMy4u&route=shorturl ).

A atividade faz parte do Projeto Sesc Dramaturgias. Voltada especialmente a profissionais das Artes Cênicas (atores, diretores, figurinistas, aderecistas e cenógrafo), a oficina também está aberta a interessados de outras áreas que desejam explorar a linguagem do Teatro de Bonecos.

Nas aulas, os alunos aprenderão os princípios fundamentais da manipulação, como ponto fixo, eixo, mudança de dinâmica e neutralidade, além de desenvolver exercícios práticos e construir protótipos de bonecos.

O ministrante, Márcio Nascimento, é formado em Interpretação Teatral pela Uni-Rio e em Docência pela Universidade Cândido Mendes. Integrante da premiada Cia. PeQuod de Teatro de Animação, acumula prêmios e indicações relevantes em sua carreira, consolidando-se como uma das referências nacionais na área.

Por Marina Fontenele – Foto oficina 2