Sessão Especial – Dia Mundial de Conscientização do Autismo nesta sexta 

Na próxima sexta-feira, 4 de abril, o deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas) conduzirá uma sessão especial na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado em 2 de abril. O parlamentar é autor das quatro primeiras leis em vigor no estado que garantem a efetivação dos direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O evento abordará o tema da campanha nacional “Informação gera empatia, empatia gera respeito” e contará com a participação de representantes do Estado, de Aracaju e de municípios sergipanos, que compartilharão suas experiências no atendimento às pessoas com TEA.

Sessão Especial – Conscientização do Autismo

Data: 04/04/2025 (sexta-feira)

Horário: 9h

Local: Plenário da Alese

Innuve Comunicação