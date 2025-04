SEST SENAT ABRE INSCRIÇÃO PARA CAPACITAR JOVENS QUE DESEJAM INGRESSAR NO MERCADO DE TRABALHO EM SERGIPE

No início de maio, jovens entre 14 e 24 anos que buscam oportunidades para ingressar no mercado de trabalho poderão iniciar uma trilha de aprendizado voltada para essa conquista, por meio do projeto Transporte Qualificação, uma iniciativa do Serviço Social do Transporte e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest Senat), em parceria com a Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados de Alagoas e Sergipe (Fetralse). O primeiro curso da trilha, totalmente gratuita para colaboradores e dependentes do setor de transporte, ensina como elaborar um currículo que se destaque em meio à concorrência.

Com carga horária de 4h, o curso Currículo Notável integra o Módulo I do projeto, voltado ao desenvolvimento das competências de comunicação e expressão. Esse módulo é composto por mais três formações: Postura Profissional nas Redes Sociais, Network Digital e Empregabilidade, e Educação Financeira. Dividido em quatro módulos, o Transporte Qualificação também contempla ao longo do ano o fortalecimento de habilidades comportamentais, inclusão digital e competências profissionais.

“Essa iniciativa representa uma excelente oportunidade para que os jovens se preparem para os desafios do mercado de trabalho. Em um cenário cada vez mais competitivo, estar bem qualificado é primordial. Por isso, destacamos a importância dessa trilha de aprendizagem, que oferece uma formação completa, conduzida por profissionais experientes, que desenvolve as competências mais relevantes para a construção de um perfil profissional realmente apto a se destacar”, comenta o coordenador de desenvolvimento profissional do Sest Senat, Lucas Gois.

As aulas são realizadas no formato online e as inscrições para o primeiro curso (Currículo Notável) estão abertas até o dia 2 de maio, um dia antes do início da turma, que começa no sábado, 3 de maio. Ao final do último curso do Módulo I, o aluno desenvolverá um currículo com base nos conhecimentos adquiridos ao longo das aulas. Com a devida autorização, esse currículo poderá ser encaminhado a empresas parceiras que recorrem ao Sest Senat na busca por candidatos, aumentando as chances dos alunos inscritos conquistarem um espaço no mercado de trabalho.

Conheça os cursos que compõem a trilha de aprendizagem:

Currículo Notável – 03/05

Postura Profissional nas Redes Sociais – 21/06

Network Digital e Empregabilidade – 05/07 e 19/07

Educação Financeira – 26/07 e 02/08

Principais Aspectos da Escrita e Mudanças Ortográficas – 09/08

Comunicação Não Violenta – 16/08

Oratória – 23/08 a 06/09

Qualidade no Atendimento ao Cliente – 13/09

Rotinas Administrativas e Serviços Gerais – 20/09 a 18/10

Excel Básico – 25/10 a 22/11

Power Point Básico – 06/12 e 13/12

Inscrições

Com uma carga horária total de 134 horas, para participar da trilha de aprendizado ou se inscrever em algum curso, os interessados devem realizar um pré-cadastro no site https://www.sestsenat.org.br/entrar ou comparecer diretamente ao Sest Senat Aracaju, apresentando os documentos originais. Para efetivar a matrícula, é necessário comparecer na Unidade Operacional. Os candidatos menores de 18 anos (não emancipados) só realizam a matrícula presencialmente, acompanhado por responsável legal. Para os trabalhadores do transporte e dependentes, as inscrições são gratuitas.

Texto e foto ascom Setransp