Sest Senat lança curso para ajudar a superar o medo de dirigir

Com apenas 12 vagas,as inscrições seguem até o dia 27 deste mês

O Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest Senat) abre inscrições para o curso “Perca o medo de dirigir”, destinado a pessoas habilitadas na categoria B que possuem algum tipo de dificuldade na condução de veículos. Com apenas 12 vagas, as inscrições para o curso vão até o dia 27 deste mês, incluindo aulas teóricas e práticas.

Com início das aulas em outubro, o curso será realizado presencialmente três dias por semana e oferecerá suporte completo, com instrutores qualificados e apoio psicológico integrado em um período de mais de dois meses de ensino. O curso inclui ainda instruções sobre mecânica e direção defensiva, além de vivências práticas com o veículo, visando ajudar os participantes a superar ansiedades relacionadas à direção.

De acordo com uma pesquisa realizada no primeiro semestre do ano passado pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet), o medo de dirigir afeta pelo menos dois milhões de brasileiros, sendo 80% mulheres. Diante dessa realidade, o diretor do Sest Senat, Gerson Santos, destaca que o curso foi desenvolvido com o objetivo de reduzir esse número.

“Os números apresentados pela pesquisa mostram a necessidade de iniciativas que ofereçam apoio emocional e técnico para essas pessoas, garantindo que possam reconquistar a confiança ao dirigir. O lançamento desse curso mostra que conduzir um veículo não é apenas o ensino teórico e prático, mas também emocional. Ao integrar o suporte psicológico com a instrução técnica, vamos oferecer um ambiente seguro e acolhedor para os participantes.”

Gerson ainda destaca que “o fato das mulheres representarem 80% desse percentual chama a atenção para a importância de ressaltar que elas possuem grandes habilidades na condução de veículos. Apenas é necessário superar as barreiras emocionais e os pensamentos negativos que podem atrapalhar o desempenho dessas habilidades.”

O curso está aberto a toda a população e é totalmente gratuito para rodoviários, oferecendo desconto aos dependentes desses profissionais.

Fonte e foto assessoria