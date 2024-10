Sest Senat lança nova turma do projeto Transporte Qualificação

Em sua segunda edição, o projeto Transporte Qualificação abre turmas para jovens que buscam uma oportunidade no mercado de trabalho

O Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest Senat) estão com inscrições abertas para mais uma edição do projeto Transporte Qualificação. O programa oferece cursos gratuitos voltados à capacitação de jovens com idade entre 14 e 20 anos, visando proporcionar oportunidades para o ingresso no mercado de trabalho.

A iniciativa, que nesta edição disponibiliza três novos cursos, é fruto de uma parceria com a Federação das Empresas de Transporte de Passageiros de Alagoas e Sergipe (Fetralse) e com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp).

Com foco no desenvolvimento de habilidades comportamentais e técnicas básicas, as aulas terão início no próximo dia 19 e acontecerão na unidade operacional do Sest Senat Aracaju, com conteúdo programático dividido em três principais temáticas: princípios básicos da carreira profissional, noções de empreendedorismo e marketing. Cada curso será ministrado ao longo de três sábados consecutivos, permitindo que os alunos assimilem os conteúdos de maneira aprofundada, em um aprendizado gradual e eficaz.

“Sabemos que, muitas vezes, o primeiro ingresso no mercado de trabalho pode ser desafiador e a qualificação é fundamental para conquistar esse espaço. Sempre reforço que os jovens precisam de oportunidades e o Transporte Qualificação tem como objetivo oferecer uma ampla gama de conhecimentos de qualidade, proporcionando gratuitamente um excelente preparo para essa jornada”, salienta o coordenador de Desenvolvimento Profissional, Lucas Gois.

O projeto também apresenta um diferencial que reafirma o compromisso em auxiliar os jovens inscritos a conquistarem seus espaços em diferentes setores econômicos. Ao final do curso de competências comportamentais, os alunos terão a oportunidade de elaborar um currículo, podendo autorizar o envio para empresas que solicitam candidatos ao Sest Senat.

Inscrições

Com uma carga horária total de 48 horas, para participar do curso, os interessados devem realizar um pré-cadastro no site https://www.sestsenat.org.br/entrar ou comparecer diretamente ao Sest Senat Aracaju, apresentando os documentos originais. Para efetivar a matrícula, é necessário comparecer, presencialmente, na Unidade Operacional. Os candidatos menores de 18 anos (não emancipados) só realizam a matrícula presencialmente, acompanhado por responsável legal. Para os trabalhadores do transporte e dependentes, as inscrições são gratuitas.

Outras informações pelo contato 79 2107- 4900.

Fonte e foto assessoria