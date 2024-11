SEST SENAT PROMOVE FEIRA DE EMPREGABILIDADE PARA O INGRESSO NO SETOR DE TRANSPORTE PÙBLICO

O evento, que acontece anualmente, conecta pessoas a oportunidades de emprego em diversas áreas dentro dos mais diversos modais de transporte

Com o objetivo de oferecer oportunidade para quem deseja ingressar no setor de transporte, o Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest Senat), promove entre os dias 12 e 14 de novembro, mais uma edição da Feira de Empregabilidade Sest Senat Aracaju. A iniciativa busca impulsionar a geração de emprego e renda por meio da construção de um banco de dados que auxiliará no preenchimento das vagas disponíveis no setor. Neste ano, estão sendo ofertadas cerca de 800 oportunidades.

O evento, que ocorrerá das 8h às 17h, é fruto da parceria entre o Sest Senat, a Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados de Alagoas e Sergipe (Fetralse), o Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), o Sindicato das Empresas de Transporte Público de Aracaju (Setransp) e as empresas locais do sistema de transporte. Os interessados devem levar um currículo. Os candidatos também poderão atualizar os dados na base de informações do NAT.

O evento será realizado na unidade do Sest Senat Aracaju e contará com a presença do palestrante e escritor Moabe Teles, especialista em liderança, oratória e gestão. Moabe conduzirá palestras às 10h durante os três dias de programação. Durante o evento, serão ofertadas vagas nas áreas operacionais, de apoio administrativo e de manutenção de veículos.

“O Sest Senat é uma referência para empresas de transporte em busca de novos contratados, que frequentemente solicitam currículos. A instituição possui a plataforma Emprega Transporte, onde as empresas divulgam vagas e requisitos. A partir dessas informações, o Sest Senat seleciona currículos do seu banco de dados e os encaminha para as empresas. Por isso, a Feira de Empregabilidade é fundamental para quem busca oportunidades”, explica a supervisora do Conselho Regional do Sest Senat para os Estados de Alagoas e Sergipe, Danielle Queiroz.

Fonte e foto assessoria