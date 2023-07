Seteem divulga a abertura de 27 vagas de emprego em Sergipe

Mais oportunidades de emprego são divulgadas pelo Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), setor vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), que possui entre os seus serviços a intermediação gratuita de mão de obra entre empregadores e trabalhadores sergipanos.

São 27 vagas distribuídas em funções diversas. Para cadastro, os interessados devem procurar a sede do NAT – localizada na rua Santa Luzia, 680, bairro São José, em Aracaju -, levando os seguintes documentos: RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de residência, currículo e/ou certificados e experiências. O atendimento acontecerá normalmente nesta segunda-feira, 24, das 7h às 13h. O mesmo horário vale para os demais dias úteis da semana.

Novas oportunidades sempre são divulgadas no perfil da Seteem no Instagram (@trabalho.se), bem como do NAT (@nat_sergipe). Para mais informações, entrar em contato pelo telefone (79) 3222-6949 ou via WhatsApp (79) 9 9191-6031.

Confira as vagas e os requisitos solicitados:

11 vagas para açougueiro (ampla concorrência)

Requisitos: experiência mínima de 6 meses na função e ensino médio completo

8 vagas para auxiliar de açougueiro (ampla concorrência)

Requisitos: experiência mínima de 6 meses na função e ensino médio completo

2 vagas para auxiliar administrativo (ampla concorrência)

Requisitos: conhecimento em informática básica, estar cursando ou ter concluído curso de Administração ou Contabilidade ou Pedagogia ou Letras ou Direito.

1 vaga para técnico em manutenção geral (ampla concorrência)

Requisitos: cursos NR10 e NR35, experiência na função comprovada na CTPS ou curso técnico em eletricidade e mecânica.

1 vaga para linheiro (ampla concorrência)

Requisitos: experiência na função e ensino médio completo

1 vaga para atendente (ampla concorrência)

Requisitos: ensino médio completo

1 vaga para vendedor interno (ampla concorrência)

Requisitos: experiência na função e ensino médio completo

1 vaga para serviços gerais (vaga afirmativa para pessoas com ddeficiência – PCD)

Requisitos: experiência na função e ensino fundamental ou médio completo

1 vaga para servente de obras (vaga afirmativa para pessoas com deficiência – PCD)

Requisitos: experiência na função