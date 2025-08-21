Seteem divulga vagas remanescentes do 1º Mutirão de Empregabilidade

O Governo de Sergipe, por meio da da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), divulga nesta quinta-feira, 21, vagas remanescentes do primeiro Mutirão de Empregabilidade Social, que foi realizado em parceria com a Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), na última terça-feira, 19, no Espaço Cuidar, no bairro Bugio, em Aracaju.

Das 251 vagas que foram intermediadas pelo Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT) para a ação, 231 vagas já tiveram encaminhamentos encerrados e 20 vagas ainda estão disponíveis. Para aproveitar essas oportunidades, basta acessar o gosergipe.se.gov.br, realizar o cadastro, através da senha do portal Gov.br, do Governo Federal, por meio do aplicativo para celular.

Quem precisar de apoio para fazer o cadastro ou para atualizar o currículo, pode buscar atendimento presencial no Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), localizado na rua Santa Luzia, 680, bairro São José, em Aracaju, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. É necessário levar documentos pessoais, comprovante de residência e, se tiver, currículo e certificados de qualificação. O atendimento é gratuito.

Confira as vagas remanescentes:

Heca construtora

Estágio RH – 1 vaga

Requisito: cursando o técnico em RH

Assistente de departamento pessoal (auxiliar de pessoal) – 2 vagas

Requisitos: médio completo e experiência na função (comprovada em CTPS)

Inga construções

Soldador – 6 vagas

Requisito: experiência na função (comprovada em CTPS)

Serralheiro – 6 vagas

Requisito: experiência na função (comprovada em CTPS)

Mix Mateus

Ajudante de açougueiro – 1 vaga

Requisitos: médio completo e experiência na função (comprovada em CTPS)

Operador de empilhadeira – 1 vaga

Requisitos: médio completo e experiência na função (comprovada em CTPS)

VRS (Transporte Sergipe S. A.)

Mecânico de manutenção de ônibus – 1 vaga

Requisitos: fundamental completo e experiência na função (comprovada em CTPS)

Auxiliar de mecânico de autos – 1 vaga

Requisitos: médio completo e experiência na função (comprovada em CTPS)

Eletricista de instalações de veículos automotores – 1 vaga

Requisitos: fundamental completo e experiência na função (comprovada em CTPS)

Foto: Richard Mayer