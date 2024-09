Setembro Amarelo: MPT-SE e Getrin-20 realizam palestra e roda de conversa

Evento aconteceu no auditório da instituição, nesta quinta-feira (26)

Os cuidados com a saúde mental, a importância de ouvir e ser ouvido e o acolhimento no ambiente de trabalho foram temas discutidos nesta quinta-feira (26), em evento realizado pelo Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE). Em parceria com o Grupo de Trabalho Interinstitucional da 20ª Região (Getrin-20), o encontro foi aberto ao público e destacou o tema da campanha Setembro Amarelo este ano: “Atenção aproxima as pessoas”.

O procurador-chefe do MPT-SE, Márcio Amazonas, fez a abertura do evento e destacou a necessidade de abordar o assunto, dentro e fora do ambiente de trabalho. “A saúde mental é, muitas vezes, negligenciada por nós. Passamos mais tempo interagindo no nosso trabalho do que nas nossas casas. Tornar esse ambiente melhor e feliz é um caminho para evitar jornadas de estresse, burnout e outras consequências que podem levar ao suicídio. A estimativa é que, em algumas décadas, as causas de afastamento, de adoecimento do trabalho por questão de saúde mental, ultrapassem os acidentes de trabalho por questões físicas e mecânicas. Então, esse ponto deve ser discutido em todos os ambientes de trabalho, mas aqui, no MPT, ele tem uma importância ainda maior”, destacou o procurador.

Palestra

A porta-voz do Centro de Valorização da Vida (CVV), Erna Barros, foi a primeira palestrante do evento. Ela falou sobre a atuação do CVV, que conta com cerca de três mil e quinhentos voluntários em todo o país. “O CVV é um serviço voluntário, gratuito, humanitário e filantrópico de apoio emocional e de prevenção ao suicídio. Nós realizamos, aproximadamente, três milhões de atendimentos por ano”, pontuou.

As equipes que compõem o CVV são treinadas, em curso de “escutatória”, para que estejam preparadas na missão de ouvir quem precisa de ajuda. Durante a palestra, a porta-voz destacou a importância das parcerias entre as instituições para levar informação e acolhimento a mais pessoas. “A cada ano, a campanha Setembro Amarelo cresce e outras entidades e instituições do Brasil também se somam a essa causa, a exemplo aqui também do Ministério Público do Trabalho, que está promovendo essa ação. Essas parcerias mostram que não estamos sozinhos no papel de levar essa reflexão, extremamente importante”, ressaltou.

Roda de conversa

Outra etapa do evento foi uma roda de conversa, que envolveu o público presente. As psicólogas Adriana Ribeiro, Isabela Rocha e Simony Ferreira, que também é servidora do MPT-SE, conduziram um momento de reflexão, sobre a necessidade de exercitar o acolhimento à dor do outro. “A gente sempre pode fazer mais e melhor. Existem momentos em que as pessoas só querem ser ouvidas. Quando a gente aprende a escutar, o outro encontra clareza nos pensamentos para encontrar soluções, porque nossos pensamentos e comportamentos estão interligados”, comentou a psicóloga Isabela Rocha.

A psicóloga Adriana Ribeiro destacou a importância de exercitar a empatia. “Só o outro sabe o que está passando. Por isso, estar presente é um sinal de empatia e vai além de sentir as emoções do outro. Precisamos prestar mais atenção nas pessoas, nos nossos colegas de trabalho e demonstrar apoio e acolhimento”, explicou.

A psicóloga e servidora do MPT-SE, Simony Ferreira, atentou para os sinais que indicam a necessidade de ajuda. “Desânimo, autodepreciação e afastamento dos amigos, por exemplo, são alguns sinais. Mas nem sempre isso fica claro e precisamos ficar atentos para ajudar. Às vezes, só o fato de estar presente pode fazer a diferença na vida de alguém”, finalizou a servidora.

