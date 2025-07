Sétima edição do projeto “Sema no Seu Bairro” chega ao Lamarão nesta quarta

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), levará o projeto “Sema no Seu Bairro” ao bairro Lamarão na próxima quarta-feira, dia 30. Esta edição acontecerá na praça da Avenida Lamarão, em frente à Paróquia Nossa Senhora das Graças, a partir das 9h. O projeto, que tem como objetivo promover sustentabilidade e educação ambiental, busca sensibilizar os bairros da capital sobre a importância da preservação do meio ambiente.

O “Sema no Seu Bairro” é um projeto itinerante que percorre diversas localidades de Aracaju, em que os moradores podem receber mudas de árvores e plantas medicinais, dialogar com técnicos da Sema sobre plantio, escolha de espécies e a importância da criação e manutenção de áreas verdes nos espaços urbanos.

“Quando nós levamos até a comunidade a ampliação da arborização, a sensibilização ambiental e do patrimônio público, realizamos exatamente o que defendemos, que é a cidade é de todos, para todos e temos que cuidar e manter juntos”, afirma a secretária municipal do Meio Ambiente, Emília Golzio.

Foto: Camilla Ribeiro/Ascom Sema