Setor da beleza: Aracaju cresce 16% e fortalece inclusão produtiva com novos negócios

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semde) tem acompanhado de perto o avanço do setor da beleza e bem-estar, que se consolidou como um dos motores da economia em 2025.

Levantamento realizado pelo Observatório Econômico da Prefeitura de Aracaju, com base em dados da Receita Federal, aponta que entre janeiro e agosto deste ano foram abertas 774 novas empresas, o que representa um crescimento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado.

Esse avanço reflete o dinamismo do empreendedorismo sergipano em um ambiente favorável para os negócios. Com políticas que incentivam a inovação e a inclusão produtiva, a administração municipal tem garantido suporte para que micro e pequenos empreendedores possam se consolidar no mercado.

Os segmentos que mais se destacaram nesse período foram cabeleireiros, manicures e pedicures, com 401 novos negócios; atividades de estética e cuidados com a beleza, com 176 novas empresas; e o comércio varejista de cosméticos e perfumaria, com 138 registros. Áreas como condicionamento físico, serviços de tatuagem e piercing e até o comércio atacadista de cosméticos também apresentaram expansão.

A força do microempreendedorismo é outro ponto marcante: 97,4% das novas empresas abertas são Microempresas, sendo a maioria delas Microempreendedores Individuais (MEIs). Essa característica reforça a importância das iniciativas locais e o papel da prefeitura em facilitar o acesso à formalização e à regularização de pequenos negócios.

O crescimento é visível em todas as regiões da capital. Bairros como Farolândia, Jabotiana e Jardins se destacam como polos de atração de investimentos, enquanto áreas tradicionais, como Centro e Luzia, seguem se renovando. Já regiões como Santa Maria, Ponto Novo e Aruana confirmam a descentralização econômica da cidade, garantindo que o desenvolvimento chegue a diferentes comunidades.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Dilermando Júnior, os números comprovam a consolidação de uma política pública voltada para o fortalecimento do setor produtivo.

“Vivemos um cenário de crescimento que reflete tanto o espírito empreendedor da nossa população quanto o apoio das ações da prefeitura. O setor da beleza vai além de um simples segmento econômico: ele abre oportunidades de trabalho, impulsiona a geração de renda e responde diretamente às necessidades da comunidade. Nosso compromisso é garantir um ambiente cada vez mais favorável para que esses negócios prosperem e se consolidem como motores do desenvolvimento local”, destacou.

Por Martins Assessoria de Comunicação