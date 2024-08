Setor de transporte investe em novas tecnologias e atua no combate à evasão escolar

O setor mantém uma importante parceria com o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura de Sergipe

Mais de 8 mil estudantes da rede estadual de ensino utilizam, diariamente, o transporte público de forma gratuita em Aracaju e região metropolitana. Com isso, para promover mais segurança e conectividade, o setor de transporte tem investido, constantemente, em novas tecnologias integradas à bilhetagem eletrônica, como é o caso da implantação de catracas para o acesso dos alunos nas escolas e o aplicativo ‘Eu na Escola’.

Desde 2019, o setor de transporte iniciou uma parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura de Sergipe (Seduc) para um projeto piloto com a implantação de catracas para a entrada dos alunos nas escolas, permitindo o acesso apenas aos estudantes com o Mais Aracaju cadastrado. Essa iniciativa, presente em quatro escolas, promove segurança nas instituições e auxilia no combate à evasão escolar.

Dois anos após o início da parceria, surgiu um novo cartão de bilhetagem eletrônica para os estudantes, o Mais Aracaju Transporte, que garante a gratuidade integral para os alunos de diversas escolas estaduais de Aracaju.

“Com o benefício de 100% de gratuidade concedido aos estudantes pelo Governo do Estado e o controle de acesso vinculado à bilhetagem eletrônica, a parceria garante maior segurança aos alunos. Essa iniciativa é um passo importante para ajudar a combater a evasão escolar, melhorar a segurança nas escolas e incentivar os alunos na sua jornada de estudos”, destaca o diretor executivo da Aracajucard, José Carlos Amâncio.

Eu Na Escola

Participando ativamente da vida dos estudantes, o setor de transporte lançou em 2022 o aplicativo ‘Eu Na Escola’. Este recurso, que complementa o projeto piloto, foi desenvolvido para atender às necessidades dos alunos e proporcionar maior tranquilidade para os pais. Com o app, os responsáveis podem acompanhar o trajeto do filho na palma das mãos, desde o momento em que embarca no ônibus, bem como quando chegam à escola e retornam novamente para casa.

O Eu Na Escola também pode ser utilizado por todos os estudantes, do ensino fundamental ao ensino superior, independentemente da instituição. No recurso tecnológico é possível acessar o saldo do cartão escolar, consultar o extrato de utilização e acompanhar o histórico de recargas. Caso o estudante esteja matriculado em uma escola que utiliza o sistema de catracas, também será possível consultar sua frequência escolar diretamente no aplicativo.

“Para utilizar o Eu Na Escola, no momento disponível apenas para Android, vá a loja de aplicativos do seu celular, instale o app e crie uma conta informando seus dados pessoais, número do cartão e um e-mail ativo. Você receberá um código para validar a conta. Informe esse código no aplicativo para liberar o acesso com o e-mail e senha”, explica o gerente de tecnologia da informação da Aracajucard, Paulo Miranda.

Mais Aracaju Escolar

O cartão de bilhetagem eletrônica Mais Aracaju Escolar assegura o benefício da meia passagem para mais de 28 mil estudantes. Ele é destinado aos alunos com mais de sete anos de idade e está disponível para residentes em Aracaju ou na região metropolitana, conforme a Lei 1.071/85.

Desde 2019, o processo para garantir a meia gratuidade é totalmente online. O cadastramento e recadastramento do Mais Aracaju Escolar, realizado semestralmente, deve ser realizado através do site da Aracajucard.

Para novos solicitantes, é necessário acessar o site e, na página do cartão escolar, selecionar a opção “Serviços do Portal” e clicar em “Cadastramento (1ª via)”. Em seguida, preencher a solicitação com seus dados pessoais, escolares e endereço.

Após concluir esta etapa, o aluno deve obter a confirmação da escola (exceto universitários) e acompanhar o resultado da análise da documentação pelo Portal do Usuário no site da Aracajucard. Com a solicitação aprovada, o estudante deve agendar um horário para o registro fotográfico através do site agendafacil.se.gov.br ou pelos telefones do CEAC: (79) 99191-2024 / (79) 99191-2031.

Fonte e foto Setransp