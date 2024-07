Setor de transporte lança canal do Mais Aracaju no WhatsApp

Com o objetivo de interagir com os passageiros e disponibilizar informações, o Mais Aracaju lança hoje o seu canal exclusivo no whatsapp. O recurso vai disponibilizar enquetes, perguntas frequentes, charges, vídeos, podcasts, curiosidades sobre o Mais Aracaju e notícias a respeito da bilhetagem eletrônica e do transporte público da capital e região metropolitana.

Atualmente, quase 9 mil pessoas estão inscritas para receber notificações sempre que uma nova notícia é publicada no site da Aracajucard. Com o novo canal no WhatsApp, será possível enviar essas informações de forma mais dinâmica e eficiente para todos os passageiros.

“A iniciativa representa um grande avanço para aproximar ainda mais o Mais Aracaju dos passageiros, proporcionando uma comunicação mais direta e eficiente e promovendo uma interação prática no WhatsApp. Queremos oferecer um serviço de qualidade, sempre ao lado dos passageiros que fazem uso dos diferentes tipos de cartão, incluindo os de gratuidade”, explica José Carlos Amâncio, diretor executivo da Aracajucard, empresa responsável pela bilhetagem eletrônica.

Os episódios do podcast Embarque Nessa, conhecido pela sua forma única de abordar inúmeros temas relacionados à mobilidade urbana, também serão disponibilizados no canal. Atualmente, o podcast está disponível no YouTube, Deezer e Spotify.

Para o gerente de tecnologia da informação da Aracajucard, Paulo Miranda, a junção de conteúdos diversificados em um único espaço, efetiva o cumprimento do objetivo do canal , que é estar cada vez mais próximo dos passageiros do transporte público.

“O WhatsApp é uma ferramenta prática, que torna a comunicação mais rápida e interativa, além de fazer parte do dia a dia de grande parte da população. Através deste canal, vamos conseguir oferecer informações e interação de maneira acessível, atendendo melhor às necessidades dos alunos, idosos, pessoas com deficiência e todos os passageiros que utilizam o Mais Aracaju”, reforça Paulo.

Para fazer parte do canal, basta clicar aqui e seguir a conta (colocar o link)

Link do canal para ser disponibilizado na matéria do Portal :

https://whatsapp.com/channel/0029VaeCyTZBfxoAcBKkLo27

fonte Setransp