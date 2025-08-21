Setor de transporte participa do 1° Mutirão de Empregabilidade Social

Na oportunidade, o setor ofertou vagas de emprego à população, além de buscar parcerias junto à Seteem para ampliar a capacitação profissional e empregabilidade no Estado

A Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados de Alagoas e Sergipe (Fetralse), junto com empresas que prestam serviço no transporte de passageiros no Estado, o Sest Senat e o Programa Ambiental Despoluir, participou do primeiro Mutirão de Empregabilidade Social, realizado pelo Governo de Sergipe, por intermédio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) em parceria com a Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic).

O evento, que aconteceu nesta última terça-feira (19), no Espaço Cuidar, teve como objetivo oferecer oportunidades de emprego à população do bairro Bugio e região, bem como captar candidatos aptos às vagas disponíveis ou que desejem ser capacitados com cursos que estão sendo ofertados pela Seteem. Entre as empresas presentes estiveram a Viação Atalaia, a VRS, a Vitória Transporte e a CVE, que disponibilizaram vagas para quem desejasse ingressar no setor. Durante o Mutirão também foi apresentada a plataforma gosergipe.gov.br para o registro de candidatos em busca de oportunidades no mercado de trabalho.

Durante o evento, que disponibilizou 251 vagas, os candidatos presentes foram cadastrados no site GoSergipe, possibilitando a esses aspirantes serem vistos pelas empresas que buscam profissionais. Os candidatos também contarão com capacitação e qualificação através dos programas financiados pela Seteem.

“A Viação Atalaia reconhece a importância dessa iniciativa do Governo para quem busca oportunidade no mercado de trabalho. Estamos felizes em participar do recrutamento, gerando emprego, renda e desenvolvimento social. Seguimos os pilares ESG, com sustentabilidade, responsabilidade social e governança transparente, mostrando que vamos além da mobilidade, ao gerar emprego e oportunizar a todos ingressarem no nosso time”, pontua o gerente de manutenção da empresa, Anderson Vieira, destacando também a preocupação do governo em preparar esses candidatos às vagas.

Sobre as vagas

É importante ressaltar que a inscrição na GoSergipe não foi restrita ao evento, qualquer cidadão que estiver em busca de oportunidades pode realizar o cadastro na plataforma.

“A plataforma GoSergipe, desenvolvida pelo Governo do Estado, tem a finalidade de facilitar o ingresso dos candidatos no mercado de trabalho por meio de um cadastro que disponibiliza currículo, telefone e e-mail. As empresas, que também têm acesso ao site, podem oferecer vagas, informando salário e requisitos necessários para o preenchimento. Sempre que há convergência entre a vaga ofertada e o currículo do trabalhador, ele recebe uma mensagem pelo WhatsApp perguntando se deseja se candidatar à vaga. Ao confirmar no próprio WhatsApp, o currículo é enviado à empresa, que analisa e pode aprovar. Se aprovado, o candidato recebe automaticamente a data, hora e endereço da entrevista de emprego”, explica o secretário da Seteem, Jorge Teles.

Jorge ainda acrescenta que “o mutirão realizado foi uma iniciativa extremamente importante, contando com a colaboração da Fetralse, do Sest Senat e das empresas de transporte público, que estiveram presentes oferecendo oportunidades de emprego, e irá continuar em outras localidades.”

A presidente do Setransp, Raissa Cruz, que esteve no evento representando também a Fetralse, destacou que “quatro empresas do setor de transporte disponibilizaram muitas oportunidades, e nós esperamos que essas vagas possam trazer um novo público para trabalhar no transporte de passageiros, uma vez que existem áreas que é difícil de encontrar pessoas capacitadas para as especificidades do setor. Dentre elas, estão eletricistas, mecânicos, borracheiros, por exemplo”.

Sest Senat e capacitação

Na oportunidade, o Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest Senat) e o Programa Ambiental Despoluir, apresentaram às autoridades presentes no evento as ações sociais e ambientais já desenvolvidas pela gestão do setor, além de novas propostas de parceria voltadas à ampliação da capacitação profissional e ao fortalecimento da mobilidade sustentável em Sergipe.

“Este ano, realizamos uma parceria com a Seteem para o projeto Qualifica Sergipe. E, desde fevereiro, por meio do Sest Senat, estão sendo oferecidos cursos em várias cidades do Estado, como Simão Dias, Boquim, Japaratuba, Ilha das Flores e Itabaiana, capacitando profissionais para operar máquinas como colheitadeira de grãos, motoniveladora e retroescavadeira. Na unidade de Aracaju, também oferecemos cursos que preparam os colaboradores para desempenharem suas funções com excelência, garantindo um diferencial no competitivo mercado de trabalho”, ressalta o coordenador de Desenvolvimento Profissional do Sest Senat, Lucas Gois.

Assistência social

A secretária da Seasic e primeira-dama do Estado de Sergipe, Erica Mitidieri, agradeceu o empenho das empresas de transporte público na oferta de vagas e ressaltou a importância do Sest Senat no papel da capacitação profissional, sendo um elo de ligação entre o aprimoramento técnico e as oportunidades disponíveis no mercado de trabalho.

“Eu não poderia deixar de agradecer ao Sest Senat por viabilizar tantas capacitações voltadas ao preenchimento de vagas no mercado de trabalho em nosso estado, além das empresas que estiveram presentes oferecendo oportunidades para nossa comunidade durante o primeiro Mutirão da Empregabilidade Social”, pontua a secretária.

Erica acrescenta que “a realização de iniciativas como essa promove um grande impacto social, contribuindo para a geração de emprego, renda, independência financeira e combate às desigualdades. Entendemos que isso só se torna possível quando toda a sociedade se soma em prol do povo sergipano. Por isso, gostaria de agradecer a todos que fazem o sistema de transporte por acreditarem nesse projeto e por se somarem ao Governo do Estado.

Texto e foto Juliana Melo