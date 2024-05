Setor hoteleiro prevê R$ 8,4 bilhões em investimentos até 2028

A hotelaria brasileira fechou 2023 com desempenho próximo ao de 2019, pré-pandemia. O setor prevê R$ 8,4 bilhões em investimentos até 2028, com contratos assinados para 137 hotéis e 21.863 quartos. A pesquisa Panorama da Hotelaria Brasileira 2023, feita pela Hotelinvest em parceria com o Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (Fohb), mostrou um aumento de 26,9% nos investimentos em relação a 2022.

O estudo abrangeu capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, Recife, Fortaleza e Manaus. Nove dessas dez capitais superaram a receita de 2019, com São Paulo liderando no aumento da receita por quarto disponível – RevPar (do inglês revenue per available room) em 20% ao longo do ano. Acesse e conheça a íntegra da pesquisa.

Praias particulares

Na segunda-feira (27), a PEC que propõe o fim da propriedade exclusiva da União sobre terrenos de marinha foi debatida no Senado. Esses terrenos estão localizados em praias, margens de rios e lagoas, e ao redor de ilhas. A proposta quer transferir essas áreas para estados, municípios, gratuitamente, e, mediante pagamento, para mente ocupantes privados, o que gerou muita discussão nas redes sociais.

São João na Praça

A Prefeitura de Aracaju, através da Fundação Cultural de Aracaju (Funcaju), em parceria com a Fecomércio-SE, divulgou a programação do São João na Praça. O evento faz parte das festas do ciclo junino da capital, integrando o Forró Caju 2024. O São João na Praça acontece entre os dias 10 e 21 de junho, na praça General Valadão, localizada no Centro. Confira a programação que sempre começa às 17h e segue até as 20h.

Iphan quer agilizar licenças sem impacto no patrimônio histórico

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) está implementando um sistema para agilizar o licenciamento de empreendimentos menores, como residências, reservando a análise manual para casos mais complexos. Segundo Leandro Grass, presidente do instituto, o sistema utiliza inteligência acumulada em licenças similares para automatizar novas análises. “Você preenche a ficha e o sistema bate as informações e ativa a manifestação automaticamente”, explica Grass.



Vista aérea da Praça São Francisco, em São Cristóvão (SE) // Crédito: Iphan

O Iphan participa de todos os processos de licenciamento ambiental no Brasil, avaliando impactos sobre o patrimônio histórico e cultural. Anualmente, lida com cerca de 4.000 processos. A nova abordagem permitirá que os servidores se concentrem em análises mais detalhadas, enquanto o sistema automatizado lida com processos simples, reduzindo a burocracia e aumentando a eficiência na emissão de licenças.

Destinos populares no feriado

O feriado de Corpus Christi, celebrado na próxima quinta-feira (30.05), promete movimentar o turismo em várias capitais brasileiras. Segundo levantamento do site de viagens Kayak, São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Recife (PE) são os destinos nacionais mais procurados.

Outros destinos populares incluem Salvador (BA), Fortaleza (CE) e Maceió (AL), conhecidas por suas praias e atrações culturais. Cidades fora do litoral, como Belo Horizonte (MG) e Brasília (DF), também estão em alta. Segundo a Anac, 7,2 milhões de passageiros viajaram em voos domésticos em abril.

MTur libera R$ 3,96 milhões para infraestrutura turística no Nordeste

O Ministério do Turismo liberou R$ 3,96 milhões para melhorar a infraestrutura turística em quatro destinos do Nordeste: Maragogi (AL), São Gonçalo do Amarante (RN), São Miguel dos Campos (AL) e Canarana (BA). O objetivo é melhorar a infraestrutura e promover o turismo local, beneficiando tanto os visitantes quanto os moradores.



Créditos: 1 – TripAdvisorFoto 2 – Alagoas 24 HorasFoto 3 – Pref. de Canarana (BA) 4 – Pref. de São Gonçalo do Amarante (RN)

Maragogi recebeu mais de R$ 1,15 milhão para construir pórticos na entrada da cidade. São Gonçalo do Amarante obteve R$ 962 mil para pavimentar o acesso à Praça dos Mártires de Uruaçu. São Miguel dos Campos contará com R$ 1,45 milhão para reformar e construir acesso à Praça Dr. José Inácio. Canarana foi beneficiada com R$ 400 mil para construir portais na entrada da cidade.

Estrangeiros no Nordeste

A Bahia é um dos principais destinos turísticos do Brasil, atraindo um grande número de estrangeiros para o Nordeste. Em março deste ano, o estado recebeu 14.231 turistas estrangeiros, representando quase 50% dos 29.839 visitantes que chegaram ao Brasil pelos aeroportos do Nordeste.

Pernambuco recebeu 7.701 e o Ceará 5.253. Esses dois estados ocupam a segunda e terceira posições no ranking da região, respectivamente. Os dados são do Ministério do Turismo e da Polícia Federal.

Decolar abre mais de 200 vagas de emprego no país

O Grupo Decolar está com mais de 200 vagas abertas no país devido à sua expansão, especialmente em lojas físicas. As oportunidades incluem cargos de consultor e supervisor. Também há vagas nos departamento Comercial, Vendas, Marketing e Recursos Humanos.

Os novos colaboradores terão benefícios como descontos nos produtos Decolar, vale-refeição ou vale-alimentação, Gympass, assistências médica e odontológica, auxílio-creche e seguro de vida.

AzulGPT

A Azul lançou o AzulGPT, uma plataforma de IA generativa em parceria com a Microsoft Azure OpenAI Service e a Avanade. O AzulGPT melhora a produtividade e eficiência no processamento e análise de dados, mantendo os padrões de segurança e privacidade.

A ferramenta otimiza tarefas internas, como planejamento estratégico e criativo, integra dados e facilita o compartilhamento de informações. Ela pode criar materiais, campanhas e formulários, reduzindo o tempo de produção em até três dias.

Datafolha: Brasil iguala EUA como destino favorito dos paulistanos

Segundo uma pesquisa do Datafolha para o especial Viaja São Paulo, Brasil (20%) e Estados Unidos (17%) empataram dentro da margem de erro como destinos de viagem favoritos dos paulistanos. O levantamento entrevistou 1.604 pessoas das classes A e B, maiores de 16 anos, que viajaram a lazer fora do estado nos últimos 12 meses.

Esta é a primeira vez que os EUA aparecem numericamente atrás de outro país, mostrando como a pandemia mudou as preferências de viagem. A última pesquisa foi realizada em março de 2019, antes da pandemia.

Novas regras para o Perse

A Receita Federal publicou novas regras para o benefício fiscal do Perse – Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Agora, as empresas devem ser aprovadas pela Receita Federal para usar o benefício. Para se habilitar, as empresas devem solicitar entre 3 de junho e 2 de agosto de 2024.

Acordo Brasil e Arábia Saudita

A Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira (27) o Projeto de Decreto Legislativo que estabelece um acordo entre Brasil e Arábia Saudita para a concessão de vistos de turismo e negócios. O texto segue agora para o Senado. O acordo prevê a emissão de vistos de múltiplas entradas, com validade de até cinco anos e estada permitida de até 90 dias a cada 180 dias. Ficam excluídos do acordo os vistos de imigração, trabalho e finalidades religiosas, como a hajj (peregrinação anual a Meca) e a umrah (peregrinação à grande mesquita de Meca, disponível em qualquer período do ano).

Salvador ganha terceiro voo direto de Madri

A Air Europa está ampliando suas operações entre Madri e Salvador com a introdução de um terceiro voo semanal. A partir de 17 de junho, a companhia aérea espanhola, que já opera a rota às quartas e sextas-feiras, passará a voar também às segundas, quartas e sábados, utilizando o moderno Boeing 787 Dreamliner, com capacidade para 296 passageiros.



Foto: Air Europa

A Air Europa, que atua há mais de 20 anos conectando a cidade baiana à capital espanhola, operava até então com dois voos semanais. Com a nova frequência às segundas-feiras, a companhia não apenas aumenta a oferta de assentos, mas também passa a disponibilizar a classe executiva.

