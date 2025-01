SETRANSP DIVULGA NOTA E DIZ QUE O SETOR DE TRANSPORTE BUSCA ALTERNATIVAS SOBRE O USO DA CATRACA ALTA

Sobre a medida de segurança de instalação das catracas altas feitas desde 2023, o Setransp tem acompanhado os relatos atuais dos passageiros e frisa que as empresas de ônibus, juntamente com a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), já estão buscando alternativas espelhadas em casos pelo país, a exemplo de Maceió, para fazer as adequações necessárias. Nos últimos dias foram feitos estudos e testes para novas dimensões das catracas procurando associar a segurança e mobilidade do passageiro.

Da mesma forma, o setor de transporte está reforçando junto aos motoristas a importância da assistência contínua aos passageiros, principalmente diante de mudanças no transporte originadas com o intuito do bem coletivo. A medida, determinada pelo Órgão Gestor – SMTT em 2023, da instalação de catraca alta em linhas de maior ocorrências de pulos de catraca e arrastões (assaltos a passageiros), se deu para atender a situação de insegurança denunciada pelos motoristas e vivenciada também pelos passageiros.

Pular a catraca é crime e onera o serviço de transporte, influenciando no cálculo tarifário, mas, como já frisado pelo setor de transporte, a maior preocupação é com a segurança das pessoas no ônibus. Nas linhas onde foram implantadas as catracas altas as ocorrências de pulos e arrastões caíram quase 100%.

Fonte ascom Setransp