Setransp e Prefeitura se unem e entregam mais um ônibus para crianças colorirem

A iniciativa “A criança traz cor para a vida” foi retomada como primeira atração na abertura oficial do Parque da Criança

Nesta sexta-feira (10), a Prefeitura de Aracaju deu início à programação do Parque das Crianças, uma iniciativa em comemoração ao Dia das Crianças, realizada no Parque da Sementeira. Com diversas atrações, o evento se estendeu até domingo (12) e teve sua abertura marcada pelo retorno da ilustração da parte externa de um ônibus do transporte público. Após a aprovação unânime dos pequenos que participaram da atividade em setembro, a gestão municipal se uniu novamente ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp) e à Viação Atalaia para ampliar a ação e proporcionar essa experiência a mais crianças.

“A Criança traz cor para a vida” foi uma iniciativa desenvolvida pelo Setransp, em parceria com a Viação Atalaia, o Programa Ambiental Despoluir, a Federação das Empresas de Transporte de Passageiros de Alagoas e Sergipe (Fetralse) e a Prefeitura de Aracaju, no dia 26 de setembro. A ação valorizou a infância ao unir diversão e aprendizado, apresentando a importância do transporte público para as cidades, além de incentivar o brincar offline e o trabalho conjunto em um ambiente de livre expressão. Foi com a mesma proposta que ela ganhou espaço na programação do Parque da Criança.

A presidente do Setransp, Raissa Cruz, acompanhou toda a atividade de ilustração do ônibus, que abriu as atrações do Parque da Criança, realizada simultaneamente à entrega do novo Parque da Sementeira, após a revitalização do local. Também estiveram presentes no evento o presidente da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros de Alagoas e Sergipe (Fetralse) e sócio-proprietário da Viação Atalaia, Alberto Almeida, além de representantes do Programa Ambiental Despoluir.

“A criançada está aqui mais uma vez para embelezar um novo ônibus, que logo vai sair pelas ruas da cidade marcando este mês de outubro. Nós não poderíamos deixar de participar, junto com a prefeita da nossa cidade, desse evento tão lindo no Parque da Sementeira, um momento de pura alegria para as crianças. O ônibus ficou uma verdadeira obra de arte, lindo de ver”, comemora Raissa Cruz.

Emília Corrêa, que grafitou o próprio nome no veículo ao lado das crianças, considera que “a pintura do ônibus foi um momento lindo durante a inauguração do Parque da Sementeira, pertinho do Dia das Crianças. O Setransp está de parabéns por essa ação. As crianças puderam colorir o ônibus que elas mesmas utilizam no dia a dia, o que gera um verdadeiro sentimento de pertencimento, de expressão e de emoção. Parabéns ao Setransp por proporcionar algo tão especial e significativo para todos nós.”

O empresário Alberto Almeida revela a alegria de aproximar a empresa e o serviço de transporte público de ações sociais que impactam o dia a dia das pessoas.

“A Viação Atalaia acredita que o nosso papel não é apenas transportar o passageiro, é também contribuir para uma mobilidade mais humana, mais consciente e mais próxima das pessoas. Quando a gente se envolve em ações como essa, nós reforçamos o compromisso com a comunidade, mostrando que o transporte também pode ser um espaço de convivência, aprendizado e inclusão, afirma Alberto.

Ele ainda complementa que “essa iniciativa tem um valor enorme, porque cada cor colocada no veículo por uma criança representa algo que tem significado para ela, às vezes um desenho, alguns traços, ou até o próprio nome. É isso que a gente quer ajudar a construir, um transporte público que faça parte de boas histórias na vida das pessoas”.

A mais nova obra de arte itinerante ficou exposta no Parque até ontem (12), permitindo que os visitantes apreciassem o trabalho das crianças. Amanhã (14), o veículo iniciará sua operação na linha Augusto Franco/Bugio, circulando ao longo do mês em diversas linhas. A segunda edição da iniciativa contou novamente com a marca artística JZP, uma assinatura que leva cor, história de vida e o talento grafitado de Korea.

Entre pincéis e tintas

Em setembro, no dia posterior à primeira edição da atividade lúdica, o ônibus com a arte desenvolvida pelas crianças começou a circular pela cidade. A novidade chamou a atenção dos internautas da Grande Aracaju, que passaram a publicar imagens do veículo nas redes sociais, repercutindo o resultado da ação a nível nacional. Agora, a mobilidade ganha mais um ônibus personalizado pelos artistas mirins.

Representando a categoria de motoristas do setor de transporte, o condutor Alberto Soares, que brincou com as crianças durante a ação, afirmou: “É uma grande satisfação poder participar e presenciar esse momento, que além de histórico, representa respeito à mobilidade e acessibilidade para essas crianças. Para mim, foi uma alegria enorme ver o amor, o carinho e a alegria que essa ação, em que a Atalaia pôde participar, levou a essas crianças. Como motorista, posso dizer que é uma honra levar adiante essa mensagem por toda a cidade. Só tenho a agradecer a Deus por tudo e por fazer parte de um evento tão marcante e especial.”

Foi na estrutura montada no Parque da Sementeira que as crianças supertalentosas voltaram à ação. Os pequenos da APAE e do Coral Arcanjos ilustraram um novo ônibus, só que desta vez acompanhados de outras crianças. Kelly de Sousa, professora do município de Umbaúba (SE), sem saber da programação infantil, levou seus alunos do primeiro ano para conhecer as belezas de Aracaju. Ao chegar à cidade, foi surpreendida com a oportunidade de proporcionar aos seus pequenos estudantes uma experiência única, ilustrar um ônibus.

“Esse momento vai fazer parte da memória deles. Agora eles podem dizer que, quando crianças, pintaram um ônibus em Aracaju. Eles nunca tinham experimentado isso, então ter um ônibus com a marca deles rodando pela cidade é algo mágico. Além disso, foi uma oportunidade de levar um aprendizado importante para casa, utilizando a imaginação, algo tão essencial para a infância e primordial para o processo de desenvolvimento dos meus pequenos”, revela a professora.

Arthur Moreira foi um dos alunos de Kelly que vivenciaram a experiência. Com sete anos de idade, a criança expressa sua alegria ao compartilhar a identidade visual do veículo.

“Eu achei essa ideia muito bonita. Eu consegui desenhar aquele bicho do mundo do Bob Esponja, o bichinho Plankton. Eu não sabia que o ônibus ia rodar pela cidade. Vou contar para meus coleguinhas que eu desenhei nele”, diz Arthur, sorridente.

Com nove anos, Ana Sofia Araújo também participou da atividade e compartilhou que “está sendo muito legal pintar o ônibus. Eu gosto muito de colorir e acredito que, para as outras crianças, também deve ter sido muito legal. Eu coloquei o meu nome e fiz desenhos. Vai ser muito bonito ver ele rodando na cidade.”

Aracaju

Antes das crianças iniciarem, com tinta, pincel e muita criatividade, o novo layout do ônibus, o artista Korea desenhou alguns ícones que simbolizam a cidade, como o arco da orla da Atalaia, a arara, o caju e o caranguejo, para que as crianças dessem cor às imagens. Dessa vez, o artista não apenas registrou seu talento no veículo, como também pôde ver o filho desenhando e escrevendo o nome no ônibus junto com as outras crianças.

Fonte: Juliana Melo/assessoria Setransp – Foto: Eluzan Silva / Ascom Prefeitura de Aracaju / Viação Atalaia