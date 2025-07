Setransp marca presença no maior encontro internacional de transporte público

Sindicato acompanha os resultados das tecnologias implementadas no serviço de transporte coletivo ao redor do mundo e identifica oportunidades para o avanço da mobilidade em Aracaju

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp) esteve presente no UITP Summit 2025, maior evento internacional voltado ao transporte público, que abrange todos os modais e, a cada ano, acontece em diferentes países. Realizada entre os dias 15 e 18 do último mês, em Hamburgo (Alemanha), a cúpula reuniu mais de 10 mil profissionais envolvidos na gestão do transporte público, de mais de 100 países, e teve como tema desta edição: “The Future of Mobility” (O Futuro da Mobilidade).

O encontro oportunizou aos líderes do segmento vivenciar a experiência do transporte público de um jeito inovador. O evento contou com exposições de diversos tipos de ônibus equipados com tecnologia embarcada de última geração, além de apresentar diferentes modais e serviços voltados ao transporte coletivo.

O Summit também contou com palestras sobre os principais sistemas de transporte em escala internacional, além de estudos que apontam o futuro da mobilidade com a implementação da Inteligência Artificial no serviço de transporte urbano, melhorando a comunicação com os passageiros e a integração com outros modais.

A presidente executiva do Setransp, Raissa Cruz, teve a oportunidade de visitar a feira de exposições, assistir a palestras e trocar experiências e sugestões com lideranças de sistemas como o RTA de Dubai (Emirados Árabes), o RAPT de Paris (França), a Damen Shipyards de Rotterdam (Holanda), entre outros da Alemanha.

“Diversos tipos de sistemas de proteção ao meio ambiente e à segurança do passageiro; outros de maior agilidade do serviço, de maior comunicação com o passageiro; além de outros modais, como transporte aquaviário coletivo. Enfim, um evento repleto de inovações. Visualizamos muitas estratégias e tecnologias que podem, sim, ser desenvolvidas em Aracaju, em Sergipe, a partir de iniciativas entre o poder público e privado, e assim gerar mais mobilidade urbana para o dia a dia das pessoas”, ressaltou a presidente Raissa Cruz.

Também participou do evento a Associação Nacional de Transportes Urbanos – NTU, com um pavilhão de destaque na exposição, denominado “House of Brazilian Mobility” (A Casa da Mobilidade Brasileira), uma oportunidade de apoio para lideranças brasileiras no transporte e de conexão com outros países.

