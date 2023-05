Setransp tem primeira presidente mulher: jornalista Raissa Cruz

Sindicato profissionaliza cargo antes só assumido por empresários do setor, e dá posse à jornalista para presidência executiva

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp) elegeu como nova presidente executiva, Raissa Cruz, para a gestão de 2023 a 2026. Até então superintendente do sindicato, Raissa iniciou sua história no setor de transporte ainda como jornalista política, apurando e repercutindo temas importantes sobre as políticas públicas para o transporte coletivo em Aracaju e na região metropolitana; em 2010, ingressou no setor como assessoria de comunicação atuando na Viação Progresso depois no Setransp, onde em 2018 passou a assumir a superintendência do sindicato. E agora, em 2023, ela se torna a primeira mulher a assumir o Setransp, e uma das poucas mulheres a liderarem frentes de operadores de transporte público no país.

Fundado em 1992, o Setransp teve como presidentes, até então, somente empresários operadores do transporte público coletivo: Adierson Monteiro (1992 a 2012) e Alberto Almeida (2013 a 2022). Este ano, o sindicato decidiu profissionalizar sua direção trazendo uma gestão de perfil independente do meio empresarial, mas com o mesmo papel de representar as empresas do transporte e atuar na mediação entre o poder público e privado. A presidente tomou posse no dia 16/05, e a novidade foi anunciada no dia seguinte pelo presidente da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros de Alagoas e Sergipe, Alberto Almeida, ex-presidente do Setransp, durante o Seminário de Mobilidade Urbana, que aconteceu em Aracaju.

“O setor de transporte em Aracaju sempre esteve acompanhando as evoluções no Brasil, mas no quesito interlocução com a imprensa, inovações, gestão de projetos, o Setransp ao longo dos anos passou a ter a alegria de compartilhar suas experiências, sendo referência para outros locais, isso com o apoio do trabalho desenvolvido com a equipe de Raissa. Ela já atuava como superintendente desde 2018 e tenho certeza que fará um trabalho brilhante à frente da presidência, como vinha fazendo desde a época da assessoria de comunicação. Raissa tem excelência e competência no que faz. É certo que o setor estará em ótimas mãos!”, comentou Alberto Almeida.

Diversas autoridades também registraram palavras no evento e nas redes sociais sobre a presidente do Setransp. “Quero parabenizar a jornalista Raissa Cruz pela posse como nova presidente do Setransp. Tenho certeza que fará um grande trabalho à frente do Sindicato. Parabéns”, disse o prefeito Edvaldo Nogueira.

As menções também vieram do governador do Estado, Fábio Mitidieri: “Parabenizo a jornalista Raissa Cruz pela posse como a nova presidente do Setransp. Sergipe vivencia uma nova era de reconhecimento e valorização da atuação feminina.Tenho a certeza de que os anos de experiência no ramo da mobilidade urbana, combinados a seu modo sensível e humano de trabalhar serão a receita ideal para o sucesso”, destacou o governador.

Raissa Cruz é aracajuana, jornalista, pós-graduada em Marketing e Assessoria de Comunicação, e Gerenciamento de Projetos, e é mestranda em Gestão de Marketing. A nova presidente comentou sobre o desafio de dar continuidade ao fortalecimento do setor de transporte coletivo em Aracaju e na região metropolitana, mas agora à frente da gestão. “É um grande desafio que agradeço a Deus e a todos pela oportunidade, e até pela sensibilidade de pensarem nessa função de forma profissionalizada. Espero muito continuar colaborando especialmente na interlocução de todas as frentes que envolvem a prestação do serviço de transporte coletivo, para benefício de uma melhor mobilidade para todos”, disse ela.

