Setur e Fecomércio lançam projetos juninos com mais de 40 apresentações de artistas locais

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo, em parceria com o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, lançou, nesta quarta-feira, 28, no Hotel Sesc Atalaia, em um café da manhã com a imprensa e convidados, quatro projetos voltados às comemorações do mês de junho. “Bem-Vindo ao País do Forró”, “Descubra Aracaju Junino”, “Sesc São João na Praça” e “Marinete do Forró” já têm início programado.

No “Bem-Vindo ao País do Forró”, a partir da próxima sexta-feira, 30, os turistas que desembarcarem no Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria serão recebidos com muita festa. Haverá distribuição de adereços, alimentos típicos e apresentações de quadrilhas juninas e trios pé de serra. As ações de recepção se estenderão até o final do mês de junho.

O “Descubra Aracaju Junino” é uma variação do projeto já em execução graças a um termo de fomento firmado entre Prefeitura e Fecomércio-SE. Em junho, a iniciativa contará com atrações exclusivamente do circuito das festas de São João. As apresentações acontecerão no Mirante da 13 de Julho (primeira sexta do mês), Orlinha do Bairro Industrial (2ª e 4ª sexta-feira do mês), Orla Pôr do Sol (todos os sábados) e Praça Tobias Barreto (todos os domingos), com um total de 14 atrações.

O projeto “Sesc São João na Praça” acontecerá na Praça Fausto Cardoso, com, ao todo, 28 atrações musicais locais e nacionais. Também será realizado o tradicional Concurso de Quadrilhas “Seu Menino”, que promove a maior premiação do segmento no estado. A programação conta com a participação de 18 quadrilhas juninas, em fases eliminatórias, até a grande final, com quatro classificadas.

A “Marinete do Forró” visitará os principais pontos turísticos da capital. Um ônibus caracterizado e com a presença de um trio pé-de-serra será posto à disposição dos turistas durante o mês de junho. O veículo pegará os passageiros nos hotéis e pousadas da cidade.

“Os diversos eventos que realizaremos contam com uma programação vasta que celebra a cultura sergipana e atrai diversos turistas para a nossa cidade. Além de alavancar o comércio, já que a população irá até as lojas para fazer compras e curtir esse momento. Os eventos são benéficos também para a rede hoteleira e agências de viagem, ou seja, favorece todo o conjunto. Falando em números e comparando com o mês de abril do ano passado com abril de 2025, a gente atingiu 22% a mais do número de turistas. Em junho, a gente também espera bater esse recorde e ultrapassar mais de 110 mil visitantes para Aracaju.”, comentou o secretário do Turismo de Aracaju, Fábio Andrade.

Todos os projetos estão integrados à programação do Forró Caju. Para o setor turístico, o comércio e a economia de Sergipe, os eventos são de grande importância, já que diversos turistas são atraídos para a cidade a procura das festividades e a população sergipana vai para o comércio realizar compras e aproveitar o momento.

“Para a programação deste ano decidimos valorizar e prestigiar os artistas da terra sergipana, então diversos artistas irão subir no palco da Fausto Cardoso para animar o público. Esse ano nós também traremos mais uma edição do Bem-vindo ao País do Forró e a Marinete do Forró, que passará pela rodoviária do centro, rodoviária do distrito e aeroporto recepcionando os turistas que chegam em Aracaju.”, afirmou o presidente da Fecomércio-SE, Marcos Andrade.

Foto: Kaio Espínola/Setur