Setur: Outubro começa com três edições do programa “Descubra Aracaju”

O mês de outubro terá início com três edições do projeto permanente “Descubra Aracaju”: Mirando as Artes, Orla do Bairro Industrial e Praça Tobias Barreto. A iniciativa torna-se possível graças a um termo de fomento firmado entre a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio-SE). Confira a programação completa:
Descubra Aracaju – Edição Mirando as Artes
Sexta-feira, 03/10 – Mirante da 13 de Julho
18h – Nasio
20h – Kim Santtana
*Feira de Empreendedorismo da NG Eventos, a partir das 16h.
Descubra Aracaju – Edição Orla do Bairro Industrial
Sábado, 04/10 – Orla do Bairro Industrial (ao lado do Centro de Artesanato Chica Chaves)
17h – Iggo Centaura
19h – Griot Nagô
Descubra Aracaju – Edição Praça Tobias Barreto
Domingo, 05/10 – Praça Tobias Barreto
16h30 – Karaokê
18h – Edu Borges Trio
20h – Flávio Carvalho
Termo de Fomento
Com o objetivo de estimular a cadeia produtiva do turismo da capital, a Prefeitura de Aracaju e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio/SE) firmaram termo de fomento. A parceria estratégica, que é coordenada pela Secretaria Municipal do Turismo (Setur), possibilita a implementação de projetos, visando aprimorar a divulgação e valorização do destino Aracaju, durante o ano de 2025.
Ascom Setur