Seu Biná anima o arrasta-pé deste domingo no Shopping Jardins

Quarteto apresenta-se às 18 horas do dia 23 de junho em Aracaju (SE)

A véspera de São João na capital sergipana será ao som do forró arretado da Seu Biná. O quarteto formado por Adão Alencar, Ruan Levy, Danyel Nanume e Rafael Ramos é a atração deste domingo, 23 de junho, do projeto Viva Música no Shopping Jardins. Às 18 horas, os artistas sobem ao palco da Praça de Alimentação Arcos e alegram o público de todas as idades com interpretações de clássicos nordestinos e canções autorais, no melhor estilo pé de serra indie moderno, como eles se definem. O acesso é gratuito.

A edição especial do Viva Música em homenagem aos ritmos juninos segue até o dia 30 de junho, com apresentações gratuitas aos domingos, a partir das 18 horas, nas praças de alimentação Jardins e Arcos, alternadamente.

23/06 – Seu Biná (Praça de Alimentação Arcos);

30/06 – Baião de 3+Uma (Praça de Alimentação Jardins).

Shopping do País do Forro

A programação junina do Shopping Jardins segue alegrando crianças, jovens, adultos e idosos até o final do mês. Esquenta do Arraiá do Povo e Vila do Povo, realizados em parceria com o Governo do Estado de Sergipe, Quermesse da Serra do Machado e Viva Música Especial são as atrações.

Esquenta do Arraiá do Povo

A temporada de pocket shows gratuitos segue até o dia 27 de junho, nas praças de alimentação.

21/06 – Pedro Lua na Praça de Alimentação Arcos (17h);

26/06 – Adalgisa na Praça de Alimentação Jardins (18h);

27/06 – Luanzinho Moraes na Praça de Alimentação Jardins (18h).

Vila do Povo

A Praça de Eventos Orquídea acolhe bela cenografia inspirada em homenagem às tradições juninas e feirinha de artesanato com peças em renda irlandesa, cerâmica e outras preciosidades sergipanas. Às quintas-feiras, às 19 horas, acontecem apresentações de quadrilhas juninas, em parceria com o Governo do Estado de Sergipe.

22/06 – Musical infantil São João no Sítio (17h), acesso mediante reserva prévia feita pelo App do Shopping Jardins (Android e iOS);

27/06 – Quadrilha junina Unidos do Arrasta Pé (19h).

Quermesse da Serra do Machado

O povoado Serra do Machado, em Ribeirópolis, é berço de grandes talentos e, até o dia 27 de junho, o Shopping Jardins brinda o público de todas as idades com uma bela amostra do artesanato e da culinária produzidos no agreste sergipano. Peças em crochê, bonecas de pano, acessórios de moda, roupas, trajes típicos, biscoitos, doces e delícias juninas são algumas das preciosidades à venda na Praça Girassol, em frente à loja Dinni.

Mais diversão

Além das tradicionais opções de entretenimento do Shopping Jardins, os momentos de lazer das famílias contam também com o Parque Fazendinha TacTacs na Praça de Eventos Ipê e o parque inflável BigFun no Estacionamento B. Nos dias 23 e 24 de junho, o ingresso para o Parque Fazendinha TacTacs estará com o valor promocional de R$25, com direito a 15 minutos de diversão. Se o adulto responsável apresentar o cadastro de usuário do Shopping Jardins App, a criança ganha mais 5 minutos de permanência, totalizando 20 minutos. Nestas datas, o passaporte para brincar o dia todo terá o valor de R$69.

Outra atração para a criançada é a Colônia de Férias Bem Querer que acontece no Espaço Jardins, em frente ao Bob´s da Praça de Alimentação Arcos (informações e agendamento pelo WhatsApp (79) 99985-9092).

Foto: Divulgação

Lotti+Caldas Comunicação