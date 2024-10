Sexta Cultural do Sindijus está de volta com Anne Carol

A fusão explosiva entre o samba-reggae do Descidão dos Quilombolas e o suingue da representante da nova geração da Música Preta Brasileira (MPB), Anne Carol, vai agitar o público na retomada das noites culturais no Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário de Sergipe (Sindijus).

O evento, marcado para começar a partir das 20 horas, na sexta-feira (25) que antecede o feriado, brinda antecipadamente o Dia do Servidor Público. Com entrada livre e em sua nova sede, numa localização que tem o charme dos prédios históricos da Rua da Frente, o Sindijus abre as portas para a expressão da música sergipana.

A abertura da “Sexta Cultural” ficará a cargo do grupo Descidão dos Quilombolas, uma referência carnavalesca de protesto que valoriza a integração entre os mais diferentes povos. Com os seus tambores, o Descidão faz a fusão do samba duro com o reggae jamaicano, introduzidos na cultura popular por bandas como Olodum e Timbalada.

Em seguida, Anne Carol subirá ao palco trazendo suas composições e sua voz marcante, que canta os amores e as dores da nova geração que projeta a música sergipana. “Semblantes”, “No rolê”, “Quilombo do Raggae” e “Epidérmica” são alguns dos hinos da juventude, entoados a plenos pulmões pelo público nos shows de Anne.

O PROJETO

A “Sexta Cultural”, criada em 2011, é um projeto cultural longevo que promove a integração entre servidores do judiciário, convidados e trabalhadores de outras categorias, combinando atividades lúdicas com a reflexão política.

O quê: Sexta Cultural do Sindijus

Quando: Sexta-feira, dia 25, às 20 h

Onde: sede do Sindijus – Avenida Ivo Prado (Rua da Frente), 282, Centro, Aracaju

Quem: Anne Carol e Descidão dos Quilombolas

Entrada Livre

