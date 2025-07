Sexta e Sábado: Plenária Estadual da CUT Sergipe vai reunir sindicatos filiados

Atenção sindicatos CUTistas! Está chegando a 17ª Plenária Estadual da CUT Sergipe que será nos dias 25 e 26, sexta e sábado.

A Plenária Estadual será realizada em Aracaju, no Auditório do SINDIFISCO, localizado na Rua Jornalista João Batista de Santana, nº 1914, no Bairro Coroa do Meio. A abertura da Plenária será na sexta-feira à noite, às 19h.

A vice-presidenta da CUT-SE, Caroline Santos, destacou que a Plenária Estadual acontece em um momento político importante, frente ao avanço da luta da classe trabalhadora com a criação do Plebiscito Nacional para a redução da jornada de trabalho e para a taxação das grandes fortunas.

“A Plenária Estadual da CUT-SE é um momento importante de debate e de construção conjunta dos sindicatos CUTistas. A classe trabalhadora de Sergipe está unida na luta pela redução da jornada de trabalho, em defesa do emprego, do serviço público de qualidade e do fortalecimento de políticas sociais para vencer o desemprego, a desigualdade, a miséria e a fome que ainda massacram muitas famílias em Sergipe e no Brasil. Tais temas serão abordados na análise de conjuntura e nos debates que vamos construir durante a Plenária”, declarou Caroline Santos.

Plenária Nacional

Em âmbito nacional, de 14 a 16 de outubro acontece a 17ª Plenária João Batista Gomes, Joãozinho prestando homenagem ao dirigente cutista falecido em abril, reconhecido por sua vida de luta em defesa da classe trabalhadora. Entidades de todo o País já estão sendo mobilizadas.

Realizada na cidade de São Paulo, a Plenária Nacional da CUT terá como tema ‘Novos Tempos, novos desafios’. Entre as tarefas da Plenária Nacional da CUT, está a atualização do projeto político-organizativo, definição do plano de lutas e análise de conjuntura.

A precarização das relações de trabalho, o crescimento do trabalho informal, os impactos das mudanças climáticas e desafios colocados pela COP 30, que será no Brasil, compõem o contexto político nacional de realização da 17ª Plenária Nacional da CUT.

Por Iracema Corso