Sexta-feira do Camarote Aju esgota ingressos; há entradas para sábado e domingo

Pré-Caju reúne grandes atrações de 14 a 16 de novembro, na Orla de Atalaia, em Aracaju

O clima de festa já está tomando conta de Aracaju e a procura pelo badalado Camarote Aju confirma a expectativa para o Pré-Caju 2025, que será realizado de 14 a 16 de novembro, na Orla de Atalaia. Os ingressos para a sexta-feira (14), com shows de Wesley Safadão, Léo Santana, Banda Eva e Luiz Ferraz, já estão esgotados.

Para quem ainda quer viver essa experiência única, há convites disponíveis para os outros dois dias de programação. No sábado (15), o palco será tomado por Cláudia Leitte, Henry Freitas, Pagod’art, Kart Love e Franquinho Vaqueiro. Já no domingo (16), será a vez de Zé Neto & Cristiano, Eric Land, Rafa & Pipo, Parangolé e Larissa Costa encerrarem a festa com muita animação.

Além dos ingressos individuais, quem quiser curtir a festa com mais exclusividade pode adquirir um lounge com capacidade para 20 pessoas, que oferece conforto e vista privilegiada para a avenida. No espaço, é possível fazer sua própria decoração, contratar buffet e reunir amigos e familiares para aproveitar cada momento.

Também estão sendo comercializados em novo lote os abadás dos blocos Com Amor com Ivete Sangalo (sábado) e Saulo (domingo), Vumbora com Bell Marques (sábado e domingo), Torcida com Xanddy Harmonia (sábado) e Vem com o Gigante com Léo Santana (domingo).

Os vouchers de entrada estão disponíveis em formato online pelo site www.pointdoingresso.com.br e presencialmente na loja Point do Ingresso, localizada no 2º piso do RioMar Shopping. O pagamento pode ser realizado em todos os cartões de crédito, sendo que no Banese Card é possível parcelar em até 10 x sem juros. Mais informações através do Whatsapp (79) 3085-7300.

Por Osanilde Oliveira – foto assessoria